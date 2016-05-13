​Прощальная улыбка любви

«И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Эти пушкинские строки американский драматург не случайно взял эпиграфом к своей пьесе, они раскрывают суть происходящего на сцене.

«Игра в джин» – пьеса камерная, на двух актеров, поэтому поставлена на Малой сцене. За последнее время это второе обращение театра к проб­леме одинокой старости – также на Малой сцене с неизменным успехом идет спектакль по пьесе американского драматурга Джеффа Барона «Визиты к мистеру Грину» в постановке Сергея Попова с блис­тательным Юрием Померанцевым в главной роли. «Игру в джин» поставил заслуженный артист РК Виталий Гришко, он же исполнитель одной из главных ролей – Веллера Мартина. Его партнерша – актриса Валентина Полишкис, дочь народной артистки СССР Валентины Харламовой, примы Лермонтовского театра середины прошлого века.

Проблема занятости актеров старшего поколения стоит перед любым руководителем театра. И модный когда-то вопрос «Легко ли быть молодым?» сейчас вполне можно перевернуть, спросив: «Легко ли быть пожилым… в театре?» И не только в театре. Ведь если судить по спектаклям о стариках, которые показывает тот же Лермонтовский, старость действительно не радость. Одинок и заброшен мистер Грин, одиноки и никому не нужны пожилые люди в спектакле «Игра в джин».

С одной стороны, пьеса американца Кобурна, казалось бы, не претендует на философские глубины, а с другой – заставляет задуматься над смыслом человеческой жизни, а точнее, над ее финалом. Виноват ли человек в том, что на закате жизни ему не к кому прислонить голову, или он – лишь винтик в огромном городском конгломерате, где все роли уже прописаны? Кто он – жертва обстоятельств или свободная личность, пожинающая плоды собственной никчемно прожитой жизни?

Эти «проклятые вопросы» возникают на фоне несколько даже монотонной игры в джин, которой герои – два старика из дома престарелых – заняты на протяжении всего спектакля. Алматинская постановка выигрывает не за счет каких-нибудь театральных уловок. Напротив, режиссерское решение спектакля, предложенное Виталием Гришко, предельно лаконично. В нем нет декораций-символов. Есть лишь два актера, которые на фоне скупых, не меняющихся по ходу спектак­ля декораций разыгрывают свою нескончаемую партию. И есть зрительный зал, максимально приближенный к сцене. Зритель следит за происходящим, как через театральный бинокль, поэтому видна малейшая фальшь, и актерам не за что «спрятаться»: они один на один со зрителем.

Автор обозначил свою пьесу как трагикомедия, и в ней действительно есть смешные моменты. Разве не смешно, когда Он, искушенный игрок, раздает карты, а в итоге каждый раз выигрывает Она, не искушенная в таинствах карточной игры простушка? Каждый раз у нее на руках оказывается определенный набор карт – тот самый «джин». Это заставляет героя все больше недоумевать и злиться. Но постепенно зритель начинает понимать, что игра – это лишь своеобразный фон, на котором разворачивается трагедия одиночества и душевной неприкаянности.

Для героев джин, по сути, финальная игра. Мартин и Фонсия не просто играют, а словно ревизуют прошлое в отсутствии будущего. Но при всех обстоятельствах Фонсия остается этаким пожилым ангелом, а в злости Мартина нет ничего, кроме печали поражения. В этой «семье расширенных масштабов», как называют дом Бентли его работники, никто никому не нужен, даже в карты не с кем поиграть. И вот небо посылает Веллеру партнершу. Оказалось – испытание.

Сам Кобурн утверждал, что его пьеса не о стариках, а о мужчине и женщине. А старость лишь подобна увеличительному стеклу, сквозь которое можно разглядеть черты характера, до поры до времени скрытые от самого человека. Так и здесь. Виталий Гришко и Валентина Полишкис шаг за шагом приоткрывают завесу над прошлым своих героев. И мы начинаем понимать, что эти два одиночества, волею судьбы оказавшиеся в замкнутом пространстве дома для престарелых, вряд ли могли раньше, в более молодые годы, вот так запросто общаться за одним карточным столом – слишком уж разнятся их происхождение, взгляды на жизнь, социальный и имущественный статус.

Они сблизились, оказавшись, по сути, за бортом жизни, от безысходности. При этом режиссер спектакля не судит своих героев – дескать, сами виноваты в том, что финал жизни им приходится коротать в богадельне, потому что не смогли найти общий язык с детьми, не хватило мудрости их понять. Он скорее жалеет их, и в финале спектакля совсем по-пушкински одаривает любовью, которая на закате жизни «блеснет улыбкою прощальной».

Хотя Виталий Гришко и имеет режиссерский опыт – несколько лет назад также на Малой сцене он успешно поставил спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша, но каждый раз руководителем его постановок является главный режиссер театра, народный артист РК, лауреат Госпремии РК Рубен Андриасян. Вот и на этот раз, видимо, рука мастера, пройдясь по спектаклю, расставила в нем необходимые акценты. Мне приходится писать об этом в сослагательном наклонении, потому что Виталий Гришко категорически отказывается общаться с журналистами, никак это не комментируя. Что ж, актеры – люди своеобразные. Главное, что они талантливо делают свое дело.

Премьерному спектаклю наверняка гарантированы и зрительский успех, и долгая жизнь, потому что он в какой-то степени и про нас тоже. Практичес­ки каждому пожилому человеку приходится искать свое место в жесткой игре под названием «жизнь». Что же касается актеров, то для них это прекрасная возможность показать свое мас­терство: легко срывать аплодисменты, когда ты красив и молод, а вот покорить зал, заставить его плакать и смеяться артисту в преклонном возрасте – дорогого стоит. Это и есть талант и та мудрость, которая приходит только с годами.