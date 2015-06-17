Прощание с Жанной Фриске проходит в Москве

Сотни людей пришли проститься с певицей Жанной Фриске в московский "Крокус Сити Холл". Траурных речей на церемонии не предусмотрено. Похоронят певицу на Николо-Архангельском кладбище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства, бежевый открытый гроб с телом Фриске установлен в фойе. Рядом сидят ее родные – отец, мама, сестра Наталья, подруги, экс-"Блестящая" Ольга Орлова, а также Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Сергей Лазарев, Митя Фомин, Анжелика Агурбаш, ближайшие друзья. Рядом с гробом – огромные букеты белых цветов и портрет Жанны.
Предполагается, что прощание продлится до 20.00 мск (23.00 по времени Астаны).
Актриса скончалась 15 июня после долгой борьбы с раком. Ей было 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.
Как только стало известно о кончине Фриске, в социальных сетях начали появляться тысячи соболезнований – как от друзей певицы, так и от обычных пользователей. Сайт актрисы из-за обилия посетителей периодически "зависал", а днем появилась большая фотография Жанны Фриске, даты ее жизни – 8.07.1974 – 15.06.2015 и надпись – "Навсегда в наших сердцах". Теперь на сайте каждый желающий может оставить теплые слова о певице.
Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года в Москве. В 1996–2003 годах – участница группы "Блестящие". С 2003 года начала сольную карьеру. В октябре 2005 года выпустила дебютный альбом под названием "Жанна". В 2004 году вышел первый фильм с ее участием, экранизация романа Сергея Лукьяненко "Ночной дозор", где Фриске сыграла роль ведьмы. Она также сыграла в "Дневном дозоре" и в фильме "О чем говорят мужчины", где певица сыграла саму себя. 7 апреля 2013 года в Майами у певицы родился сын Платон Шепелев.