​Прощай, Кирибати?

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Леонид ЧЕРНОВ, по материалам из открытых интернет-источников

Спасите!

Судьбу легендарной Атлантиды может повторить реальная Республика Кирибати – единственное в мире государство, расположенное сразу в обоих полушариях планеты. В него входят острова Гилберта (16 островов и атоллов), Лайн, или Центральные Полинезийские Спорады (8 островов), Феникс (8 островов) и Банаба. В общей сложности страна протянулась более чем на 3 870 км с запада на восток и более чем на 2 050 км с севера на юг.

Накануне саммита ООН в Париже по вопросам изменения климата, который должен состояться в ноябре-декабре нынешнего года, президент Кирибати Аноте Тонг обратился с официальным письмом к лидерам всех стран с призывом бороться с потеплением с помощью моратория на использование угля. Как известно, его сжигание приводит к большому количеству выбросов в атмосферу, в том числе диоксида углерода, что приводит к таянию ледников. Это, в свою очередь, повышает уровень мирового океана и грозит островной республике катастрофой.

Следует отметить, что Кирибати, бывшая британская колония, уже однажды пострадала от добывающей промышленности. Дело в том, что до 1979 года на одном из островов страны – Банаба – велись разработки фосфатов, что привело к значительным экологическим проблемам. Пришлось эвакуировать отсюда большую часть населения.

Таким образом, Кирибати стало первым государством мира, которое официально объявило о возможности своего полного исчезновения в результате происходящего потепления климата и вызванного этим подъемом уровня Мирового океана. К слову, в последние годы часть из составляющих страну 32 обитаемых островов уже ушла под воду… Президент Тонг отметил, что своими силами государству не справиться с поставленной задачей, и от лица жителей страны обратился за помощью к международным фондам.

Кстати, климатологи еще в 2009 году заявили, что к концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на 1,1 мет­ра, и в этом случае Кирибати (и не только это государство) исчезнет в течение ближайших 50 лет.

В натуральную величину

Президент Аноте Тонг считает, что если бы участники саммита – представители стран с высоким уровнем выбросов парниковых газов – посетили Кирибати, то воочию бы убедились в пагубных последствиях изменения климата.

Территория республики состоит из коралловых островов, причем большая часть архипелага лежит всего в нескольких метрах над уровнем моря. По словам Тонга, в некоторых местах земля острова настолько тонка, что «если вы кидаете камень, то фактически пробиваете остров насквозь». Это, конечно, утрирование, но высота берегов в 6 метров (и то только в некоторых местах) явно не спасет страну от затопления.

Сельскохозяйственные угодья в Кирибати находятся под угрозой из-за поднимающегося уровня океана и морских бурь. И потому в основе экономики страны – торговля кокосами и рыболовство. Из-за безработицы (только четверть населения острова трудоустроена) многие кирибатинцы ездят на заработки в соседние государства.

Страна живет за счет поддержки ряда высокоразвитых государств. Но живет – это громко сказано, скорее – выживает. Клубы для отдыхающих и пристани для яхт вряд ли появятся здесь в обозримом будущем. Острова на тысячи километров удалены от главных воздушных трасс. Так что тем, кто ищет пальмы и пляжи, дорога сюда заказана. Да и развивать туризм в тонущей стране – утопия. Ею могут заинтересоваться разве что дайверы-аквалангисты.

А если серьезно, то складывается грустная картина. Человечество в третьем тысячелетии, в эпоху космических исследований и ядерной энергетики, в эру «всемогущих» гаджетов и высокоточного оружия не в состоянии спасти одну небольшую страну от гибели из-за техногенно-природного катаклизма. По факту выходит так…

Не сидят сложа руки

В Кирибати, наверное, как нигде понимают, что в первую очередь спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Происходит эвакуация населения с тонущих островов на те, что еще более или менее благополучны. Ныне из 30 с лишним атоллов только половина заселена. Островитяне, покидая свои края, тянутся в столицу – Тараву, как в последнее убежище. Дальше уходить будет некуда. Все острова в архипелаге – низменные, за исключением одного поднятого – уже упоминавшегося Банабы, но там из-за экологии жить нельзя.

Власти страны планировали было построить искусственные острова на основе технологии плавучих нефтяных платформ, но оказалось, что воплотить проект невозможно – слишком высоки затраты, неподъемные в условиях мирового экономического кризиса.

И тогда президент Республики Кирибати заявил: «В этой борьбе мы потерпим поражение. Острова погружаются в океанскую пучину, у нас больше нет иных вариантов, как купить землю у соседних государств. Мы ведем переговоры с властями Фиджи о покупке второго по величине острова архипелага – Вануа-Леву».

Ему пришлось обратиться к соседнему государству с просьбой о продаже 2 тыс. га свободных земель на втором по размерам острове Фиджи – Вануа-Леву. Там пошли навстречу и продали республике 2 400 га своей земли на возвышении. Но только для того, чтобы производить там продукты питания.

Решив этот вопрос, президент Кирибати призвал граждан страны готовиться ко всеобщему переселению, не назвав при этом конкретных мест. И, по мнению лидера страны, о переселении необходимо думать уже сегодня, потому что процесс не должен превратиться в массовый исход беженцев, когда волны океана полностью накроют острова.

Фиджи на всякий случай уже официально сообщили, что они не готовы к массовому и экстренному принятию беженцев. По их мнению, иммиграция должна происходить не спеша и упорядочено, чтобы прибывающие люди могли найти рабочие места. Оно и понятно: одно дело – дать земли под пашни и огороды, а совсем другое – поселить у себя 100-тысячный народ. Хотя окончательно в такой просьбе Фиджи пока не отказали.

Но если это произойдет, кирибатийцы, конечно, вполне могут переехать, например, в Австралию или Новую Зеландию. Однако на истории существования собственного государства им придется поставить точку. И что тогда? Развивать сепаратистское движение? Требовать автономии? Обвинять весь мир в своей трагедии и требовать компенсации? Вопросы, вопросы, вопросы...

Впрочем, сегодня угроза уничтожения – это не только проблема Кирибати. О похожей ситуации заявило находя­щееся на 9 атоллах на юге Тихого океана крошечное государство Тувалу.

Ту же проблему стали поднимать и власти Мальдивской Республики, обеспокоенные поглощением своих низменных островов океанскими волнами. Правительство Мальдив готово потратить часть миллиардного дохода от туризма на приобретение земли в качестве страховки против фатального изменения климата: иначе глобальное потепление грозит превратить 380 тыс. островитян в экологических беженцев.

А тем часом

Судя по мировым тенденциям в работе по сокращению выбросов парниковых газов, экстренные меры островитянам все-таки предстоят. Судите сами – «большая семерка» приняла решение сократить до нуля подобные выбросы лишь к концу XXI века. К тому же времени планируется полностью отказаться от углеводородов. Это позволит удержать повышение температуры на планете.

Всемирный банк при этом делает ставку на возобновляемые источники энергии. Если их доля сейчас составляет в среднем 30%, то к 2050-му должна возрасти до 80%, к 2100-му достичь 90%, что и позволит полностью отказаться от использования углеводородов.

Евросоюз поставил цель – к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 27% и при этом сократить на 40% выбросы в атмосферу парниковых газов. Вашингтон обязуется сократить выброс парниковых газов на 26–28% к 2025 году и увеличить долю альтернативных источников энергии до 20% к 2030 году.

Неправительственная организация Réseau action climat France (RAC-F) предлагает сократить выброс парниковых газов с 40 до 70% к 2050 году и достичь нулевого уровня к началу нового столетия. Climate Action Netwok (CAN) убеждена в необходимости довести долю возобновляемых источников энергии до 100% к 2050 году.

Ассоциация Friends of the Earth считает, что Евросоюз должен обязать страны-участницы сократить выброс парниковых газов на 60% к 2030 году вкупе с обязательствами сократить общее потребление энергии наполовину и довести долю возобновляемых источников до 45%. Ассоциация также выступает за полный переход на «зеленые» источники энергии к 2050 году.

Услышат ли эти призывы на саммите те, кто вправе принимать судьбоносные решения? И что возобладает – экономическая прагматичность или высшие человеческие ценности? 

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