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Прощай, коллективный иммунитет?
Валентина Мелехова, Костанайская область

Санврачи опасаются тяжелых форм комбинированного заболевания коронавирусом и гриппом. А все потому, что в регионе существенно снизились темпы иммунизации населения. В среднем в день от короновируса прививается меньше ста человек. При этом новые случаи заражения по-прежнему регистрируются.

За последнюю неделю коронавирусной инфекцией в Костанайской области заболели восемь человек. В основном это взрослое население. Однако в конце октября – начале ноября санврачи не исключают роста заболеваемости среди детей и подростков, как в прошлом году. Связано это с началом учебного процесса, а также похолоданием. Дети все больше находятся в закрытом помещении и все чаще контактируют друг с другом.

Кроме того, с октября в Костанайской области начался новый эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

– Осенью неизбежно у кого-то произойдет наслоение, и это может вылиться в достаточно тяжелую форму комбинированного вирус­ного заболевания. В этой связи необходимо как можно быстрее привиться от гриппа и коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится во всех поликлиниках области. По состоянию на сегодняшний день по области привито 7 629 человек, 9,5% от запланированного количества, – уточнила замруководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

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