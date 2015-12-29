​Прощай, колодец!

Когда в 80-х годах прошлого столетия на местную молочно-товарную ферму провели водопровод, многие ее земляки позаботились и о подводе в дома, самостоятельно проложив трубы. Ее семья не стала этого делать, продолжив пользоваться водой из колодца. А когда ферма развалилась, и система водоснабжения населенного пункта вышла из строя, колодец Нестеренко стал источником воды для всей округи.

Теперь и в дом Раисы Петровны пришел водопровод. 150 млн тенге на решение проблемы водоснабжения аула с населением более 2 тыс. человек выделили из областной казны. По улицам проложено 15 км сетей, у каждого абонента установлен прибор учета.

«Проблему водоснабжения аулов Кершетас и Жаримбетова мы решили в этом году, – рассказал аким Тюлькубасского района Кайрат Абдуалиев. – Теперь жители всех наших населенных пунктов получают качественную питьевую воду и имеют централизованное газоснабжение».

Без природного газа остались только жители высокогорного аула Ирсу, в котором два десятка подворий, и сейчас решается вопрос о переселении его жителей по государственной программе «Занятость». В следующем году власти возьмутся за дороги, добрая половина которых нуждается в капитальном ремонте. На повестке дня и благоустройство населенных пунктов.