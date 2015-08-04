Прощай, настенный репродуктор? Свежий выпуск 619 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Первыми забеспокоились пенсионеры: с начала июля перестал вещать павлодарский радиоузел. Настенные, как правило, размещенные на кухнях приемники, которые для многих жителей областного центра долгие годы были дополнительным источником информации (особенно местной) и связью с прошлым бытом – застыли в немом молчании.

– Это так, – подтверждает директор товарищества с ограниченной ответственностью «Радиоузел-Павлодар» Анатолий Колотов, ветеран отрасли. – В нынешнем году нам исполнилось 85 лет, но больше мы не смогли устоять на рынке. Даже притом, что в 1993 году, когда массово начали создавать ТОО и нас перевели на эту форму деятельности, мы – не запаниковали, так как всегда в системе связи находились на хозрасчете и являлись рентабельными. Тогда у нас было в области 50 тысяч абонентов, а сегодня – две тысячи павлодарцев.

Особенно ситуация ухудшилась после того, как районы и другие города области перестали пользоваться услугами радиоузла. Как рассказал А. Колотов, чтобы добиться само­окупаемости, необходимо увеличивать тариф. В месяц радиоузлу на зарплату, техническое обслуживание аппаратуры, аренду помещения и на расходы за электроэнергию необходимо порядка 500 тыс. тенге. При нынешней оплате в 160 тенге за проводное радио в квартире – такой суммы не набрать.

– Пробовал я в течение двух лет повысить оплату за наши услуги на 10–20 тенге, так сразу посыпались жалобы в акиматы, – говорит Анатолий Иванович. – Многие тут же отказались от нашего радио, а другие – просто перестали платить. А у операторов радиоузла, к сведению, оклады и так не более 24 тысяч тенге. Да и аппаратуру надо обновлять. Вот и пришли мы к «финишу».

Не берусь давать советы, но, возможно, здесь был бы уместен госзаказ исполнительной власти. Как ни как, а радиоузел всегда был не последним звеном в продвижении государственной идеологии. Да и в системе МЧС радиоточки служили надежным каналом оповещения населения. И, что скорее всего, – «лирика» и ностальгия по прошлому, – приемничек на стене создавал какой-то элемент уюта. Поэтому, наверное, и хлопочут пенсионеры о работе радиоузла.

Но если говорить с позиций нового времени и нынешних технологий, в частности в сфере радио, то проводниковые репродукторы и радиоузел – это «вчерашний день». Эфирное, радиоволновое вещание с большим диапазоном каналов, универсальной аппаратурой, дающей улучшенную чистоту звука и возможность не только дома, но и вне его пределов слушать любую «волну», – более выигрышное. Особенно для молодежи. Поэтому, как ни печально, проводниковое радио сходит со сцены, как некогда ушли в историю конные извозчики, уступив место моторизированным такси, свечи и керосиновые лампы для освещения жилья и еще много другое… Так что – прощай, настенный репродуктор!..