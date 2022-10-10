Общество
Прощай, немодный VIP?..
Людмила Макаренко

Решение о сносе исторического здания алматинского аэропорта принято, и его обжалование становится все менее возможным.

учесть мнение

Переговорные туры с городским сообществом собственники международного аэропорта Алма­ты вели с июня. И не похоже, что от большого желания, – скорее, по нужде.

Строительство современных аэровокзала и портовой инфраструктуры значилось в программном заявлении турецкой компании TAV Airports, выкупившей в итоге предприятие весной 2020-го. К исполнению обещанного новые владельцы приступили в начале нынешнего года, и вскоре на привокзальной площади развернулась полноценная стройка. Заинтересованную общественность это немедленно насторожило.

Во-первых, потому что проект от компании TAV Airports Holding не был обнародован до начала работ. Во-вторых, озвученные прежде планы реконструкции аэропорта не гарантировали сохра­нения его целостного исторического облика. Проще говоря, в них не оказалось места для старого здания, оставшегося от комплекса 1947 года, которое до сих пор использовалось в качестве VIP-терминала. В совокупности эти обстоятельства не обещали ничего хорошего для архитектурного памятника.

Поднявшийся шум заставил собственников приостановить возведение новодела и заняться миротворчеством: в конце июня аэропортовская власть представила-таки на обсуждение общественности концептуальные проекты нового терминала – целых два.

Забавно, конечно, когда в разгар строительства выясняется, что имеется как минимум два параллельных стратегических плана. Ну да ладно, главное – горожанам позволили оценить каждый из проектов. При этом обещали учесть их мнения.

Данный коннект турецких инвесторов с горожанами называли «открытыми консультациями с общественностью».

Хоть чучелом, хоть тушкой

Так вот. По представленному собственниками плану № 1 старое здание терминала «вписывалось» в новостройку. При этом сохранялись основные отличительные элементы архитектуры в интерье­ре и экстерьере: центральная часть здания, надстройка в виде башни, витражи, декоративные элементы. В жерт­ву приносились только боковые галереи.

Суть второго решения – разобрать и перенести постройку целиком на полкилометра от ее месторасположения и там собрать. Такой вариант потребовал бы дополнительных расходов на сумму 4 млн долларов. В компании TAV Airports заявляли, что готовы на эти траты, стоит горожанам поддержать проект.

«Учитывая культурное наследие объекта, приняты меры по минимизации воздействий на здание VIP-терминала, поэтому мы разработали два варианта расположения нового терминала», – признали особую ценность постройки и свою ответственность за нее в сопроводительном документе из авиапредприятия.

Однако ни июльская, ни две сентябрьские встречи общест­венности и представителей менеджмента аэропорта Алматы, хоть и оказались нервными и горячими, гарантий старой постройке не обеспечили. Их участники теперь считают, что у TAV Airports решение имелось давно, а публичная дискуссия необходима была для соблюдения демократического этикета.

По крайней мере, член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев утверждает, что снос здания уже начался, и это фактически третий вариант его «сохранения».

– Они сносят старое здание, поодаль на площадке построят похожее новое и на него «наденут» элементы от исторической постройки: фасады, детали украшения, мозаику, – рассказывает Асет. – Мне это напомнило советский фильм, где ветеринар возвращает хозяину вместо вылеченной кошки ее чучело: «Пос­тавите в уголке, будете смотреть и вспоминать». Это равно такая же история. Технологически точное воспроизведение здания VIP-терминала в современных условиях невозможно. Поэтому и достойное чучелко из него не получится.

Расчленить и оставить

В сущности, перенос ценных исторических памятников туда, где они не будут мешать новой жизни, – активно используемая мировая практика. Но в том-то и дело, что это практика со своими нормами и строгими правилами. У нас, похоже, даже не совсем понимают, о чем речь.

VIP-терминал алматинского аэропорта включен в городской список культурно-исторических памятников, а значит, обеспечен особой охраной. Что бы с ним не захотели сделать нынешние владельцы, они должны получить на это согласие.

Ведущая проекта по строительству нового аэропорта Юлия Аллахвердиева на последней консультации с обществен­ностью заявила, что этот вопрос урегулирован.

– У нас есть специальное постановление от акимата Алматы, которое разрешает такие действия. Мы соблюдаем юридическую сторону вопроса, и все разрешительные документы у нас есть, – заявила она.

Хорошо, если это действительно так. Тогда нам впору переключаться на городской акимат. Ведь дать разрешение на строительные работы на памятнике архитектуры – это не про то, что поставить под документом начальственную подпись.

Постановление, о котором говорит госпожа Аллахвердиева, наверняка должно быть подкреп­лено заключениями профессио­нальной научной экспертизы, выводами авторитетных архитекторов, историков, урбанистов, ответственными комиссионными заключениями. В конце концов, официальные документы должны ясно описывать, что станет с объектом, какие его изменения будут считаться возможными, а какие недопустимыми. И уж точно не может один чиновник, даже если он аким, решать судьбу исторической ценности.

– Сейчас акимат в этом вопросе занимает позицию «Ничего не вижу, ничего не слышу», – утверждает Асет Наурызбаев. – По крайней мере, нам до сих пор неизвестно, кто, когда и на каком основании разрешил снос исторического памятника. Сейчас активисты пытаются в судебном порядке найти ответственного за данное решение.

Кстати, общественники допус­кают еще один поворот: здание VIP-терминала под сурдинку выведено из списка памятников, а значит, автоматически лишилось особой защиты. Очень бы хотелось, чтоб компетентные органы сняли и эти неприятные подозрения.

Бабло побеждает добро?

Сказать по правде, у специалистов (и неспециалистов тоже) существуют разные мнения о том, какую ценность для города представляет аэропортовский VIP-терминал: достоин ли он оставаться символом города или ему, немодному, давно пора на свалку истории?.. На самом же деле, в таких вопросах, как сохранение исторического облика города, не должно быть мнений – нужны законы, правила, нормы – и ничего личного.

На старое здание алматинского аэропорта покушаются не в первый раз – оно мешает, не вписывается, не окупает занятую им дорогую коммерческую территорию. Но до сих пор рука на «старика» не поднималась. Впрочем, в Алматы всегда так: раз не поднимается, два, а потом обязательно находится смельчак, который, не моргнув глазом, сносит все к эдакой матушке.

Но вот что сильно зацепило: в этот раз алматинцы проявили удивительную «толерант­ность» – они не встали грудью, как это уже случалось, за милый сердцу архитектурный «раритет».

Нет спору, мегаполису нужен современный, конкурентный и безопасный международный аэропорт. Нынешний уже сейчас не справляется с растущими нагрузками: рассчитанный на обслуживание максимум 4 млн пассажиров в год, принимает пассажиропоток в 6,5 млн человек. Новая компания, приходя к управлению предприятием, обещала расширить международные направления на прием до 14 млн пассажиров в год. Все только начинается!

– Понятно, что здесь во главе стоят деньги, – уверен член городского общественного совета Асет Наурызбаев. – Можно было обсуждать вполне реальные варианты планировки, позволявшие сохранить в целости историчес­кий объект. В том чис­ле работу нашего архитектора Айдына Акбая. В его проек­те новое здание выстраивается за старым терминалом и прекрасно компонуется с ним. Но реализация потребовала бы гораздо больших денег, чем версия турецких владельцев. Пришлось бы похлопотать, дополнительно поработать, может быть, еще полгода потерять. Но деньги этого не любят.

Почетный архитектор респуб­лики и участник общественных обсуждений проекта реконструкции аэропорта Ерлан Сакипов тоже считает, что местным профессиональным сообществом пренебрегли, а заигрыванием с общественностью сильно разочаровали.

– Вы не дали нам возможнос­ти провести полноценные обсуждения, – заявил на последней встрече с представителями предприятия заслуженный специалист. – Вы не допустили до строительства ни местных, ни зарубежных архитекторов. Все, что вам сейчас нужно сделать, – отказаться от своей меркантильности. А мы сделаем все, чтобы не дать снести этот архитектурный памятник.

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