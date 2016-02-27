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Прощай, Туманный Альбион?
Лилия МУХИТОВА
Чем грозит Brexit
– Евросоюз никогда еще не оказывался в такой драматичной ситуации, как на этой неделе, – сказал председатель Европарламента Мартин Шульц.
– Риск распада реален, – добавил глава Евросовета Дональд Туск. – Процесс строительства союза весьма хрупок и требует осторожности. То, что сломано, починить невозможно.
Напомним, Великобритания добивается большего суверенитета для себя и других членов ЕС. Она предлагает наделить национальные парламенты правом показывать «красную карточку» общеевропейскому закону. То есть блокировать своим большинством инициативу Брюсселя, которая их не устраивает.

Лондон хочет отстраниться от идеи «все более тесного союза», заложенной в основу ЕС. Он указывает, что ряд других столиц тоже выступают против дальнейшей политической интеграции.
Сохранить единство европейской семьи при наличии таких противоположных устремлений будет непросто.
Обладая собственной валютой, Великобритания требует равноправия со странами еврозоны. За этим стоит желание лондонского Сити сохранить статус ведущего финансового центра.

Великобритания хотела бы отменить все пособия трудовым мигрантам из стран ЕС на четыре года с момента их въезда. Еврокомиссия допускает такую меру «в ситуации исключительно большого наплыва» иностранных работников.
Такие люди прибывают в Анг­лию в основном из Восточной Европы. Вышеградская четверка в свою очередь критикует планы лишить денежной помощи своих соотечественников, но сдержанно. Ведь им будет очень трудно устраиваться в Соединенном Королевстве, если оно перестанет быть членом Евросоюза.
Такая перспектива называется словом Brexit, сокращенно от British Exit, что означает «британский выход». Оно часто звучало в Брюсселе в эти дни. Как в прошлом году на слуху был Grexit – несостоявшееся изгнание из ЕС и еврозоны Греции.

Некоторые лидеры ЕС говорят, что не стоит избегать Brexit любой ценой. Ставки высоки. Отдельные экономисты уверены, что выход Великобритании из ЕС приведет к разрушительным последствиям, из-за чего Европа окажется в группе второстепенных стран, а ВВП Великобритании сократится на 2%.
Очевидно, что в Европе «брексита» не хотят: на фоне миграционного кризиса и экономических проблем допустить потерю такой страны, как Великобритания, почти все равно что допустить развал ЕС.

По этой самой причине многие политологи и журналисты открыто называли игру Кэмерона шантажом. Политики, конечно же, такой термин не используют.
Канцлер Германии Ангела Меркель накануне саммита заявила, что со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы компромисс был достигнут и Британия осталась бы в ЕС.

Независимый остров

Евроскептические настроения на острове были сильны еще в те времена, когда Единой Европы не существовало. Даже вступив в ЕС, Лондон не подписал Шенгенский договор и не перешел на евро, стремясь сохранить элементы политической и экономической независимости.

Сам принцип надгосударственного контроля над экономикой, финансами, законами очень многим в Великобритании совершенно не нравится. В Евросоюзе британцев не устраивает, к примеру, сельскохозяйственная политика, приводящая к неэффективному использованию ресурсов и завышению цен на продукты.
Трудовое право ЕС не нравится Лондону из-за недостаточной гибкости и излишней ориентированности на многочисленные социальные льготы.
Принцип свободного передвижения рабочей силы показал свои негативные стороны на фоне миграционного кризиса. А те же требования о предоставлении мигрантам пособий и сильно осложненный процесс экстрадиции укрепляют позиции сторонников «брексита».

Кроме этого, в Соединенном Королевстве большое влияние традиционно имеют сторонники трансатлантического сотрудничества: у Великобритании в области права, традиций и принципов ведения бизнеса гораздо больше общего с «братскими англосаксонскими» США, чем с Европой.

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Лондон, я люблю тебя!

И вот саммит в Брюсселе: Евросоюз проведет реформы, а Великобритания получит особый статус в ЕС. Исторический момент для Европы. Триумфальный – для премьер-министра Великобритании.
– Великобритания навсегда будет выведена из-под принципа «все более тесного союза». Она никогда не станет частью европейского супергосударства. Великобритания никогда не присоединится к еврозоне и сохранит необходимые меры защиты своей экономики, – заявил Дэвид Кэмерон.
С одной важной поправкой: Лондону пошли навстречу, но по тому пути реформ, который устроил весь Евросоюз. Несколько месяцев работы над соглашением, бесчисленное количество совещаний, 31 час напряженных переговоров на саммите, финальная часть которых оказалась неожиданно стремительной. Весь второй день продолжались двусторонние встречи, и только под вечер лидеры стран Евросоюза сели за круглый стол. Обеденный. Но буквально сразу после рабочего ужина начали разъезжаться.
Соломоново решение предложил Брюссель. В ответ на главное требование Кэмерона – заблокировать пособия мигрантам из других стран ЕС, председатель Евросовета разработал программу «экстренного торможения». Что значит: останавливать выплаты пособий можно, но только если страна докажет – нагрузка на социальную систему чрезмерная. С таким условием соглашение и приняли.

– Мне никогда не нравился Брюссель, и мне не нравится Евросоюз, но то, что организация вызывает раздражение, не значит, что она не приносит выгоды. Великобритания будет чувствовать себя в большей безопасности в единой и реформированной Европе, – говорил с трибуны Дэвид Кэмерон.
– Мы послали четкий сигнал, что можем пожертвовать нашими интересами для общего блага. Верю, что Великобритания нуждается в Европе, а Европа нуждается в Великобритании Мы сделали все, что могли. И позвольте закончить свое выступление словами: я люблю Лондон и я люблю Брюссель, – ответил ему глава Евросовета Дональд Туск.

Особый статус в ЕС

Достигнутый компромисс – опасный, считают наблюдатели. Европа сохранила границы, но исключения для одной страны сделаны. Устойчивость конструкции союза нарушена, и у такого соглашения могут быть последствия. Всегда найдутся желающие получить особый статус. При этом некоторые эксперты считают, что за Лондоном стоят США, которые таким образом смогут держать руку на пульсе Евросоюза.

В Брюсселе в свою очередь настаивают, что соглашение с Великобританией – дело особое. Так сложилось исторически.
– Великобритания всегда имела особый статус в ЕС, что не мешало ей играть позитивную роль в сообществе, которое состоит из 28 стран, а не 27 плюс одной, – сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме экономических привилегий, Лондон настаивал и на законодательной реформе. Кэмерон добивался усиления национальных парламентов. Таким образом, Лондон мог получить возможность блокировать законопроекты ЕС. Но евроскептики уже заявляют: брюссельское соглашение не позволит этого сделать. Кэмерон уверен: достигнутых договоренностей и так достаточно.

– Достигнутые договоренности носят юридически обязывающий характер. Я буду со всей душой и всем сердцем агитировать британцев за сохранение нашей страны в ЕС, – заверил Дэвид Кэмерон.

Четыре пункта соглашения

Итак, в ночь на 20 февраля саммит Евросоюза в Брюсселе согласовал договоренность, которая должна предотвратить выход Британии из состава ЕС. Договоренности вступят в силу, если британцы проголосуют за членство в Евросоюзе. Поэтому по окончании встречи с Кабинетом министров Кэмерон на Даунинг-стрит объявил дату проведения общенационального референдума о продолжении членства Британии в ЕС – 23 июня текущего года.
– Великобритания никогда не присоединится к евро и обеспечит действенную защиту нашей экономики, – сказал Кэмерон.
– Наряду с этим углубление нашего валютно-экономического союза продолжится, не будет права вето, и текст говорит об этом очень ясно, – пояснил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Великобритания и ранее в сферах монетарной и миграционной политики не выполняла европейские договоренности, являясь единственной в ЕС, освобожденной от обязательства ввести общую валюту (евро) в будущем. Однако после миграционного кризиса и серии терактов предусмотрела дополнительные меры.
Основных пунктов соглашения четыре: во-первых, чрезвычайные меры по ограничению права мигрантов из стран ЕС на получение социальных выплат в течение четырех лет с того момента, как они получат работу. Эти меры вводятся в условиях исключительно высокого уровня миграции и действуют в течение семи лет – с 2017 по 2023 год. Во-вторых, пособия на детей мигрантов, оставшихся в странах ЕС, будут выплачиваться по шкале, основанной на стоимости жизни в этих странах. Это для новых мигрантов и с 2020 года для всех 34 тыс., получающих такое пособие.

В-третьих, в договоры ЕС вносятся поправки, гласящие, что все указания на необходимость усиления интеграции в рамках ЕС не относятся к Британии. Это означает, что Лондон отказывается от дальнейшей политической интеграции с Евросоюзом.
И наконец, Британия получает возможность применения средств по защите лондонского Сити от мер финансового регулирования ЕС, по предотвращению дискриминации британских компаний в рамках ЕС в силу неучастия Британии в еврозоне.

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Борис за выход из ЕС

Чуть позже британский премьер-министр заявил депутатам палаты общин, что, если британцы решат покинуть ЕС, «переиграть» это решение будет невозможно.
Глава кабинета в преддверии назначенного им на 23 июня референдума начал кампанию по поддержке своей позиции – остаться в ЕС, но на особых условиях:
– Наш особый статус дает нам лучшее от каждого из миров. Мы будем частью той Европы, которая нас устраивает: влиять на решения, касающиеся нас, руководить крупнейшим единым рынком в мире, будем способны защищать наших граждан. Но мы не будем частью той Европы, которая нас не устраивает: не будем частью зоны евро и не будем принимать участие в ее спасении, не будем участвовать в беспаспортном Шенгенском договоре и будем постоянно и законно защищены от более тесной политической интеграции.

Кэмерон подчеркнул, что, очевидно, ни одно из этих положений не вступит в силу, если британцы отделятся от континента.
По мнению западных экспертов, вопрос сейчас в том, сумеет ли лидер консерваторов удержать партию от раскола в предстоящий период острых разногласий. То, что Брюссель согласился практически на все требования Дэвида Кэмерона, не понравилось даже многим однопартийцам. Одной из самых тяжелых потерь наблюдатели называют решение мэра Лондона Бориса Джонсона. Тот, ознакомившись с итогами саммита в Брюсселе, заявил о переходе в лагерь сторонников выхода из ЕС.
Столичного градоначальника считают второй по популярности фигурой в консервативной партии (после самого Кэмерона), и ему прочат лидерство в партии и, как следствие, возможность занять премьерское кресло.

Борис Джонсон заявил, что членство в Европейском союзе вредит суверенитету Британии, а соглашение, которое заключил премьер-министр Дэвид Кэмерон в Брюсселе, не принесет фундаментальных перемен в отношениях с ЕС.
Такая позиция лондонского мэра стала очень серьезным преи­муществом для противников членства Британии в ЕС в преддверии референдума.
– Не надо путать прекрасные места в Европе, отпуск в Европе, фантастическую кухню и вообще все, что связано с ЕС, и политику. Я бы хотел, чтобы новые взаимоотношения основывались на торговле и сотрудничестве, но без этого элемента «супернации», – сказал журналистам Борис Джонсон. Аналитики уже называют решение мэра ударом лично по Дэвиду Кэмерону.

Материал подготовлен по сообщениям из открытых источников в Интернете

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