Прощай, валидатор Свежий выпуск 517 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Система оплаты проезда через валидаторы себя исчерпала. По фактам хищения денежных средств из них в ДВД Алматы расследуется ряд уголовных дел. Новая система оплаты проезда будет производиться с помощью единых для всех видов транспорта электронных карт четырех видов: единая для всех пассажиров, социальная, а также карты для студентов и школьников. Стоит отметить еще одно преимущество единой карты – по ней вы сможете оплачивать проезд не только за себя, но и за своих спутников.

В салоне транспортного средства будут установлены специальные терминалы, которые и будут считывать с карты сумму оплаты за проезд. Пополнять баланс на своих картах пассажиры смогут через POS-терминалы у специальных агентов по продаже, а также онлайн-способом. Контроль за оплатой проезда и сбором средств в бюджет будет вести специальная ревизионная служба. В ней будут работать 600 инспекторов, которые, помимо всего прочего, должны следить и за соблюдением водителями графика движения.

Оборудование одного автобуса подобными терминалами обойдется почти в 500 тыс. тенге. При этом бюджетные средства тратиться не будут – проект является инвестиционным. Срок окупаемости – семь лет.



