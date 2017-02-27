Прощай, Зима! Статьи 470 Сергей Горбунов, Павлодар

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По словам председателя славянского центра области Татьяны Кузиной, Масленица стала для всех жителей Павлодара одним из любимых праздников, объединяющих людей разных нацио­нальностей, ведь он олицетворяет прощание с холодной зимой и радость весеннего обновления.



Устроители праздника подготовили массу интересных развлечений, игр, викторин и конкурсов. Отважные рыцари демонстрировали зрителям трюковые приемы и показательные поединки на оружии поры средневековья. Самые ловкие стали покорителями «Молодецкого столба».



Традиционно в парке устроили катания на собачьих упряжках, а также организовали концерт с участием профессиональных артистов и ведущих самодеятельных художественных коллективов Прииртышья. Вместе с ними на открытой сцене выступал ансамбль «Метелица», который специально пригласили на Масленицу из соседнего Омска­. Активное участие в организации праздника приняли все этнокультурные объединения области, а также учебные заведения и неправительственные организации.



Ну и какой же праздник без угощения! Для гостей приготовили богатый стол с пирогами, бубликами, сушками, пирожками и, конечно, блинами. Программу дополнил конкурс на самый оригинальный рецепт заваривания чая «В гостях у Чайной барыни».



По традиции праздник завершился сжиганием чучела Зимы.

