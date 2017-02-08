​Проще, быстрее, дешевле

Отличительной особенностью модернизации стало разделение потока клиентов. К примеру, появились зоны самообслуживания с постаматами, банкоматами и платежными терминалами, которые доступны в почтовых узлах круглосуточно, семь дней в неделю. Разграничены и зоны обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц. Внедрен в практику новый подход в работе с посылками. Теперь эту функцию выполняет специализированный супермаркет.

По словам директора регионального филиала АО «Казпочта» Ануарбека Абдимомынова, переход на новый формат обслуживания клиентов позволит значительно повысить сервис, снизит издерж­ки национального оператора поч­товой связи. В плане почтовиков уже в текущем году провести аналогичную модернизацию еще в 6 отделениях региона.

Есть хорошие новости у почтовиков и для читателей газет в районах Приаралья. В арсенале кызылординских почтальонов Печкиных появляются новые автомобили и даже велосипеды.