​Проще, быстрее, дешевле

Отличительной особенностью модернизации стало разделение потока клиентов. К примеру, появились зоны самообслуживания с постаматами, банкоматами и платежными терминалами, которые доступны в почтовых узлах круглосуточно, семь дней в неделю. Разграничены и зоны обслуживания корпоративных клиентов и физических лиц. Внедрен в практику новый подход в работе с посылками. Теперь эту функцию выполняет специализированный супермаркет.
По словам директора регионального филиала АО «Казпочта» Ануарбека Абдимомынова, переход на новый формат обслуживания клиентов позволит значительно повысить сервис, снизит издержки национального оператора почтовой связи. В плане почтовиков уже в текущем году провести аналогичную модернизацию еще в 6 отделениях региона.
Есть хорошие новости у почтовиков и для читателей газет в районах Приаралья. В арсенале кызылординских почтальонов Печкиных появляются новые автомобили и даже велосипеды.