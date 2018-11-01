​Проще, понятнее, выгоднее стали депозиты для физических лиц

Банковский вклад (депозит) – это базовый, общедоступный способ накопления и размещения сбережений, первоочередной задачей которого является решение важных жизненных нужд и потребностей. Тем не менее ответ на вопрос, как правильно выбрать депозит для размещения сбережений, не лежит на поверхности: правильное распоряжение своими деньгами потребует осмотрительного подхода.

Для того чтобы принять разумное и обоснованное решение, нужно понимать и отличать один депозитный продукт от другого. До недавнего времени выбор депозита был затруднен двумя главными факторами – это, во-первых, множество депозитных продуктов на рынке с незначительными отличиями и, во-вторых, отсутствие мотивации размещать сбережения на долгий срок из-за отсутствия связи срока вклада и ставки вознаграждения.

На депозитном рынке обращается множество продуктов: в среднем в банках количество видов депозитов составляет порядка 20, и, если умножить это на число банков, которые привлекают депозиты, станет понятно, что, для того чтобы выбрать депозит, нужно проанализировать по меньшей мере 480 различных депозитных продуктов.

Высокая конкуренция, желание привлечь новых клиентов вынуж­дают банки идти на новые маркетинговые ходы и придумывать узнаваемые названия для своих продуктов: «Детский», «Пенсионный», «Привилегированный», «VIP» – этот список можно продолжать, и в конце концов интерес к выбору депозита теряется. Такое множество схожих предложений усложнило процесс выбора, так как это требует значительных усилий и времени.

Второй осложняющий фактор – это широкий диапазон ставок вознаграждения и применение различных ставок вознаграждения, таких как номинальная и эффективная, которые, ко всему прочему, применялись к вкладам, размещенным на аналогичный срок. К тому же банки предлагали продукты с ежеквартальной, ежемесячной, ежедневной капитализацией.

Ставка вознаграждения, за некоторыми исключениями, не зависела ни от срока вклада, ни от возможности досрочного снятия: по депозитам с одинаковым сроком, к примеру, на 3 месяца, в разных банках ставка вознаграждения могла составить от 5,3 до 12%. Тогда как по депозитам на один год отдельные банки второго уровня ограничивались ставкой вознаграждения не более 6%. А главное – не было простой и прямой мотивации хранить деньги, размещенные во вклад, в течение всего срока – в виде высокой суммы гарантии от Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В результате вкладчику было проще сделать выбор в пользу валютных вкладов с возможностью досрочного снятия, несмотря на то что по иностранной валюте доход ограничен годовой эффективной ставкой вознаграждения 1%. Кроме того, сбережения в иностранной валюте сопряжены с высоким рис­ком: можно как получить доход, так и зафиксировать убыток.

Учитывая текущую ситуацию, когда 3 банка (АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Qazaq Banki» и АО «Банк Астаны») были лишены лицензий на проведение всех банковских операций, вкладчики валютных депозитов смогут получить возмещение только в пределах 5 млн тенге, тогда как держатели вкладов в тенге могут рассчитывать на получение возмещения в 10 млн тенге, а держатели вкладов в тенге и в иностранной валюте – в пределах 15 млн тенге.

С учетом того, что в текущем году максимальная сумма гарантии по сберегательным вкладам в тенге была увеличена до 15 млн тенге, вклады в национальной валюте в меньшей степени подвержены кредитному риску.

Неурегулированные проблемы рынка банковских вкладов привели к тому, что срочный рынок банковских вкладов утратил свое значение и срочные вклады, как тенговые, так и валютные, трансформировались во вклады до востребования. Отсутствие требований к срочности банковских вкладов привело к сокращению объемов кредитования экономики. В свою очередь, отсутствие условий, которые бы дестимулировали досрочное снятие вкладов, является дополнительным риском для банков, для минимизации которых банки должны увеличивать ликвидные активы, что ведет к удорожанию таких розничных кредитных продуктов, как ипотека, автокредитование, кредитование малого бизнеса и предпринимательства, потребительское кредитование.

Для того чтобы создать на рынке справедливые и понятные условия, Национальный банк предложил упрощенную структуру депозитов. С 1 октября вкладчикам стали доступны 3 вида вкладов: несрочные, срочные и сберегательные. Новая депозитная линейка дает каждому вкладчику возможность подобрать подходящий депозит под свои потребности.

Беспорядочное установление ставок прекращено: теперь ставка вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам напрямую зависит от срока договора банковского вклада. К примеру, по сберегательному вкладу на 3 месяца ставка вознаграждения может составить 12%, а по вкладу более 24 месяцев – 13,5%. Доходность депозитов в иностранной валюте не изменилась: максимальная ставка вознаграждения по вкладам в иностранной валюте не может превышать 1%, что уступает доходности вкладов в национальной валюте в 10–13 раз.

Ожидается, что с развитием рынка срочные и сберегательные вклады станут основным ресурсом для роста кредитования экономики, бизнеса и потребительского кредитования, а для вкладчиков сберегательный или срочный вклад может стать дополнительной возможностью размещения сбережений и получения высокого гарантированного дохода в том случае, когда отсутствует объективная необходимость пользоваться деньгами в течение срока договора банковского вклада. Безусловно, за вкладчиком сохраняется право досрочно расторгнуть договор банковского вклада.

На казахстанском рынке и ранее существовали вклады с ограничениями по досрочному снятию, но практика развитых стран свидетельствует, что такие ограничения устанавливаются на законодательном уровне. Например, в Малайзии закон позволяет банку удержать более 50% от начисленного вознаграждения при досрочном снятии долгосрочного вклада. Потеря вознаграждения в полном объеме и штраф при досрочном снятии сберегательного вклада применяются в Германии. В Сингапуре и Израиле право досрочного снятия сберегательного вклада не предусмотрено.

С появлением сберегательных и срочных вкладов на рынке созданы условия, которые отвечают задачам разных групп вкладчиков. Вкладчики, которым важна мобильность в распоряжении деньгами и которые планируют пользоваться деньгами в течение всего срока вклада, смогут разместить сбережения в несрочные вклады и вклады до востребования, по которым не предусматриваются ограничения, связанные с досрочным снятием вклада.

Тем вкладчикам, которые планируют разместить сбережения на определенный срок по повышенной ставке вознаграждения, но предпочитают оставаться мобильными в распоряжении деньгами, подойдут срочные вклады. Тем же, кто рассчитывает копить деньги определенный срок и кому важна высокая гарантированная доходность и максимальная сумма возмещения от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, могут рассмотреть возможность разместить сбережения на сберегательном вкладе в тенге.

Любой вкладчик может диверсифицировать свои личные финансы: банковская карточка или несрочный вклад позволяют использование денег и пополнение в любой момент, а для накопления и получения дохода открыть сберегательный либо срочный вклад. Кроме того, сберегательный вклад отлично подходит для тех, кто планирует отложить деньги на большие покупки или важные цели, например на семейный отпуск, на оплату учебы или свадьбу детей, на первоначальный взнос по ипотеке, приобретение машины.