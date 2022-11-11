Прошла жеребьевка

В Астане состоялась жере­бьевка, во время которой опре­делилась очередность выступлений кандидатов в президенты на теледебатах. По ее итогам определилось, что правозащитница Салтанат Турсынбекова будет выступать пятой по очереди. Дебаты состоятся 11 ноября и будут транслироваться в 20.00 на телеканале «Хабар».

Кандидаты представят свои предвыборные программы, ­зададут вопросы друг другу, а также ответят на вопросы казахстанцев. Желающие задать вопрос кандидатам должны были до 10 ноября отправить видео продолжительностью не более 1 минуты на электронный адрес телеканала.

Напомним, Салтанат Турсынбекова – общественный деятель, правозащитница. Кандидата особенно волнует обострение социальных и экономических проблем – рост безработицы, низкий прожиточный уровень, увеличение числа людей, находящихся за чертой бедности, сокращение продолжительности жизни. Каждый третий брак заканчивается разводом, увеличивается количество семей с одним родителем, не выплачиваются алименты, наблюдается падение нравственных устоев. Эти симптомы, по мнению Салтанат Турсынбековой, показывают несовершенство законодательства и практики, что порождает вседозволенность и нарушение прав.

Кандидат считает, что самая высшая власть, которую должны признавать все граждане страны, – власть закона. А значит, суд и правоохранительные органы должны работать честно и беспристрастно.