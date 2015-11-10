​Прошли школу Patria

В мероприятии приняли участие представители МИД Финляндии, дипломаты посольства РК в ФР, руководство Академии гражданской авиации РК и летной школы Patria.

Посол Казахстана Галымжан Койшыбаев поздравил выпускников, пожелав дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он напомнил, что обучение в Финляндии казахстанских курсантов – будущих пилотов стало практическим результатом договоренностей на высшем уровне по итогам государственного визита Президента Финляндии Саули Ниинистё в Казахстан в 2013 году. За это время 12 студентов из Казахстана прошли двухгодичную учебно-летную подготовку на базе летной школы в Хельсинки. Казахстанский дипломат поблагодарил руководство летной школы Patria за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли РК.