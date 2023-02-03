Прошло три года после трагических событий в Кордайском районе. Со временем снижается острота восприятия, появляется возможность спокойного осмысления ситуации
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Дыдыр Двумаров, председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа
Уже состоялись процессы над застрельщиками и участниками беспорядков, уже на разных уровнях доказана причастность к трагедии криминальных сил. Но не оставляет мысль о том, что, если бы не было предпосылок, конфликт бы не вспыхнул. Об этом думают и сами кордайцы, и государственные органы. Как нам известно из школьной программы, экономика управляет нашей жизнью. И исходя из этой аксиомы, мы видим, что в прошедшие три года сделано очень много для того, чтобы укрепить благосостояние нашего населения.