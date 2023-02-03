Прошло три года после трагических событий в Кордайском районе. Со временем снижается острота восприятия, появляется возможность спокойного осмысления ситуации

Общество
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Дыдыр Двумаров, председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа

Уже состоялись процессы над застрельщиками и участниками беспорядков, уже на разных уровнях доказана причастность к трагедии криминальных сил. Но не оставляет мысль о том, что, если бы не было предпосылок, конфликт бы не вспыхнул. Об этом думают и сами кордайцы, и государственные органы. Как нам известно из школьной программы, экономика управляет нашей жизнью. И исходя из этой аксиомы, мы видим, что в прошедшие три года сделано очень много для того, чтобы укрепить благосостояние нашего населения.

Государством учтен такой фактор депрессивности, как безработица. Поэтому желаю­щим предоставлена хорошая возможность организовать собственный бизнес: 253 жителям Кордайского района выделено 309 975 000 тенге для получения государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Среди получателей грантов – 56 многодетных семей, 182 молодых человека в возрасте до 29 лет, 10 граждан с инвалиднос­тью, три воспитателя детей-инвалидов, двое граждан, потерявших опекунов. Целевое назначение средств самое разнообразное – 69 человек получили государственную субсидию на приобретение технологического оборудования и инструментов, 184 – на развитие животноводства.

Кроме того, в Кордайском районе в рамках программы индустриально-инновацион­ного развития реализуются семь инвестиционных проектов общей стоимостью 857 млрд 322,2 млн тенге. В ходе реализации проектов в период строительства планируется создать 760 новых рабочих мест, а в период ввода в эксплуатацию – 1 366 новых рабочих мест.

Не менее важной задачей стало и выравнивание качества жизни.

Кордайский район, наверное, один из самых газифицированных в регионе. Если посмотреть на данные статистики, то голубое топливо используют 34 из 41 населенного пункта района, показатель – 83%. Местные власти обещают к 2025 году газифицировать и остальные семь сел.

Еще один значительный момент – если раньше крупные спортивные сооружения строились в районных цент­рах и самых крупных селах, то сейчас мы видим, что дос­туп к спорту и физкультуре для сельчан уравнивается. За последние три года построено девять спортивных комплексов, обеспеченность жителей спортивной инфраструктурой достигла 59,2%. В районе 349 спортивных объектов. В частности, построено 19 больших футбольных полей, 245 малых спортивных площадок, 68 спортивных залов, два плавательных бассейна, шесть тиров и один стадион.

Эти спортивные сооружения доступны жителям района для занятий всеми видами спорта в вечернее время. На сегодня число кордайцев всех возрастов, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, достигает 60 944 человека, или 38,5% всего населения.

Согласно плану развития района, в 2023 году завершится строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках Карасай, Аукатты, Карасу. Готов проект комплексов в поселках Большой Сулутор и Алга. В 2024 году планируется построить комплекс ангарного типа в поселках Жамбыл и Кайнар, а в 2025 году – физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Масанчи, Сортобе, Булар Батыр, Степное, Жамбыл.

Становится более доступным и удобным получение среднего образования. На сегодня в районе 77 общеобразовательных учреждений, из них 47 школ, 19 детских садов, 9 внешкольных учреждений, один центр специальной подготовки, одна заочная школа.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» в 2023 году запланировано строительство новой школы на 900 мест в селе Кордай, на 300 мест – в селе Каракемер, на 300 мест – в селе Карасу.

Решается проблема качества интернет-связи. Проложена оптоволоконная сеть в 14 населенных пунктах – на это затрачено 350 млн тенге. Кроме того, в шести отдаленных селах установлена​беспроводная связь 4G. В результате высокоскоростным Интернетом охвачены 32 села, или 78% населенных пунктов района.

Не менее важно чувство защищенности, понимание того, что государство не позволит повториться новым эксцессам. Поэтому в районе затрачено 57 млн тенге ​​на установку 23 камер видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности.

Словом, за три прошедших года государством было сделано много, чтобы жители района не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Однако, как бы ни была важна экономическая составляющая, мы все понимаем, что без взаимного движения навстречу друг другу сложно сохранить понимание и уважение.

В 2021 году в селе Кордай был открыт Центр изучения языков, где в первый же год на курсах казахского языка обучились 47 групп – 592 слушателя, из них 572 получили сертификаты. В чис­ле слушателей основную массу составляют педагоги, но также много госслужащих, сотрудников различных предприятий, учащихся, безработных.

Особо стоит отметить, что изучением казахского языка активно занялись служители религии дунганского происхождения. Некоторые уже читают проповеди сразу на нескольких языках: казахском, дунганском, охватывая божьим словом всех прихожан. Учитывая важное место, которое сегодня религия занимает в жизни многих кордайцев, можно сказать, что поступок священослужителей – яркий пример ответственности за сограждан, их мир и спокойствие.

Кроме того, в школах и детских садах растет число групп с преподаванием на казахском языке. Родители ясно понимают, что изучение казахского языка – это еще одно окно в мир их детям, для которых Казахстан – Родина.

#Кордайцы

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