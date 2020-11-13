Прошло заседание Попечительского совета НАО «Фонд Отандастар» Официально 2648

13 ноября 2020 года в г. Нур-Султан состоялось заседание Попечительского совета НАО «Фонд Отандастар».



В заседании Совета приняли участие Государственный секретарь РК К.Е.Кушербаев, Президент НАО «Фонд Отандастар» Н.А.Абыкаев, заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК В.К.Божко, Министр информации и общественного развития РК А.Г.Балаева, Первый заместитель Председателя Всемирной Ассоциаций казахов З.К.Турисбеков, первый заместитель Министра иностранных дел РК Ш.Ш.Нурышев, заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК Н.У.Мауберлинова, а также другие члены Попечительского совета НАО «Фонд Отандастар».



На мероприятии рассмотрены вопросы реализации рекомендаций Попечительского совета НАО «Фонд Отандастар» от 12 октября 2018 года, реализации постановления Правительства РК от 18 мая 2018 года № 280 и Плане развития НАО «Фонд Отандастар» на среднесрочный период.







