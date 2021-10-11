Прошло заседание Совета по делам молодежи государств – участников СНГ
Вице-министр информации и общественного развития Аскар Умаров принял участие в очередном заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
На повестке дня были обсуждены вопросы развития в государствах – участниках СНГ законодательства, определяющего основы государственной молодежной политики, итоги Международного молодежного проекта государств – участников СНГ «100 идей для СНГ» и План работы Совета на 2022 год.
Аскар Умаров ознакомил Членов Совета о ходе реализации Плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021-2030 годы и Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Концепции развития сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения.
По итогам мероприятия был принят План работы Совета по делам молодежи государств – участников СНГ на 2022 год.
Кроме того, в рамках Совета проходит финальный этап конкурса «100 идей для СНГ», в котором 11 казахстанских молодых стартаперов представляют свои проекты по 10 направлениям.
Справочно: Совет по делам молодежи государств – участников СНГ состоялся в рамках реализации Соглашения государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.
Основные задачи Совета - взаимодействие государственных органов и общественных объединений, реализация совместных двусторонних и многосторонних молодежных проектов.
В состав Совета входят 9 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Молдова.