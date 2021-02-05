Прошлое в звуках, запахах и ощущениях...

Ничего подобного в столице нет. Ни в одном музее вы сегодня не найдете экспозиции, посвященной недавнему прошлому. Тем более – быту рядовых горожан. Здесь нет подвига, нет драмы. Но практически каждый узнает в этих стенах обстановку дома своих родителей или дедов.

Автор проекта, или, можно даже сказать, хозяйка квартиры Мэриям Мухаметгалиева по профессии художник-оформитель. Уроженка Целинограда не стала свое теплое отношение к истории родного города превращать в бизнес. Сейчас в проект денег вкладывается больше, чем он приносит. Но если сначала речь шла о том, чтобы сохранить доставшееся в наследство от родителей, то теперь это еще и работа, которая приносит удовольствие. Из планов на ближайшее будущее – восстановить коммунальный коридор со всеми атрибутами. Провести тематическую встречу с дресс-кодом, конечно. А дальше – почему бы и нет? – подумать над открытием музея целиноградского быта. Для этого нужно начать изучать реквизит: название гарнитуров, страну производства, стоимость, историю. Это поможет раскрыть суть многих предметов с новой стороны.

– Я ребенок 90-х. Мне важно иметь возможность окунуться в эту обстановку, отвлечься от сегодняшних забот. Мне нравится то, что я делаю. Не думала, что это будет супервостребовано. Очень много мелкого реквизита было собрано моими родителями и передано мне в качестве приданого. Думала, зачем мне эти фарфоровые наборы, что я с этим буду делать? А потом, когда стала реализовывать студию, полдома сюда вынесла, – рассказывает Мэриям Мухаметгалиева. – Недавно закупила советские вещи. Человек привез мне наушники. Чуть позже стала листать альбом и нашла свою детскую фотографию точно в таких же наушниках. И вот спустя столько лет они лежат передо мною на столе! Прям мурашки по коже, когда рядом оказываются предметы из моего детства. И их сейчас могут потрогать мои дети.

Каким был Целиноград на слух, каким был запах прошлого? Вот открывается входная дверь, слышатся позывные радио, проворачивается диск ярко-красного телефона, неспешно тикают часы. Сколько знакомых звуков! Скрипнули полы, включился холодильник. А когда защелка на дверце комода открылась с характерным звуком, реальность перестала существовать. Ничего особенного, если, конечно, все твое детство не прошло возле такого комода.

Здесь же и запахи старинных квартир: лакированная мебель, ковры, книги... Что касается ощущений, их тоже немало.

– Я люблю дарить воспоминания, ощущения и эмоции. Когда у людей горят глаза, когда спрашивают «как вы это сделали?», «где вы это достали?», это важнее любых денег, – объясняет суть своего проекта Мэриям. – Максимальное погружение – это мой конек. Чтобы были звуки, цвета, запахи. А на столе – советские конфеты. Приходящий к нам в гости должен максимально подробно увидеть как мы жили, как ели, из чего пили, что готовили. Хотела рабочий телевизор – он появился. Теперь хочу рабочую радиолу или магнитолу. Когда в студии появится аутентичный звук – картинка оживет. Я закачала старую музыку, но это не то. Это «цифра», а я хочу винил.

Интерьерная студия – это трехкомнатная «квартира» с коридором и кухней. Все началось со стилизованной фотозоны, а выросло в полноценную декорацию, где охотно набирают видео для документальных фильмов, проводят ретрофотосессии, и даже снимают клипы. Музыканты проводят квартирники, художники ищут вдохновения, а люди старшего поколения просто рады провести время в тишине там, где это самое время остановилось.

– Начало проекта оказалось успешным. Собранная на заказ фотозона в ресторане имела невероятный успех – гостей час не могли за стол усадить. Все хотели сфотографироваться в интерьерах прошлого. Потом добавились сервант, шкаф. Тогда решила – нужно делать студию! – вспоминает Мэриям Мухаметгалиева. – И очень полюбила это место. Могу здесь сидеть часами. А каждая купленная вещь по эмоциям, как новое платье для девочки. Дорожу каждым предметом. Самый ценный – очки моего деда. Многое здесь принадлежит моим родителям.

Ностальгия – удивительная вещь, особенно когда удается выхватить из памяти самые светлые и приятные воспоминания. Вернись туда, где тебе хорошо, снова переживи положительные эмоции, а потом возвращайся к проблемам. Есть такой метод у психологов, и в студии он работает.

– Мама приходит помочь, но даже когда все дела сделаны, остается, чтобы просто побыть некоторое время в тишине. Мои родители часто говорили: «Вот в наше время...» и приводили положительные моменты про бесплатные секции, про гарантированный доступ к детским садам и школам без очередей. И это было классное время. Это отложилось в памяти. Вещь, сделанная тогда из хорошего дерева и дожившая до наших дней, намного качественнее современной. Знаете, говорят: «Что-что, а мебель в советское время делали хорошо». Мне захотелось показать своим детям, как мы жили. Когда привела сюда одного из своих сыновей, он удивился: «Вы так жили?! Я думал, у вас там все черно-белое было!» Младшие тоже удивлены были, что не было Интернета, но дети играли и развлекались, – говорит хозяйка необычной «квартиры».

Проект востребован не только для съемок и фотосессий. Рынок антикваров и реставраторов работает активно. Есть много желающих использовать в своем интерьере мебель 60–70-х. Естест­венно, отремонтированную. Интерьерная студия не может быть статичной, как музей. Раз в квартал нужно обновлять интерьер, менять шторы, добавлять новые элементы декора – иначе все примелькается. Сейчас «квартира» заполнена на 70%, но этот процесс едва ли будет завершен. Помимо постоян­ного обновления, процесса восстановления и ремонта, есть еще и процесс генерирования новых идей. Например, выстроить декорацию полноценной квартиры: от входной двери до балкона, в мелочах повторяющую все элемен­ты быта, чтобы даже планировка соответствовала реалиям времени.

К счастью, а может быть, и нет, здесь можно поспорить, времена меняются. Сейчас уже нет такого трепетного отношения к вещам, как раньше. И вещи стали другие, и достать их стало проще. Комод уже не станет частью наследства, а мебель вполне нормально, как и машину, обновлять каждые 5 лет. И заработать стало возможно, и потратить тоже. Заполучить диван или стенку перестало быть исключительным событием.

В реквизит студии вложено порядка 500 000 тенге. Дороже всего обошлись мебельные гарнитуры. Дешевле всего книги – их иногда можно забрать в довесок. Некоторые вещи оказались дешевле, чем стоимость их транспортировки. Особенно если везти их из других регионов. А поиски интересных экземпляров ведутся по всей стране. Например, стенку привезли из Костаная. Ее владельцу было важно, чтобы этот предмет обязательно сохранили. Эта раритетная мебель сегодня кажется обычной, но когда-то таких на всю область было всего три комплекта. Владеть такой означало быть как минимум особенным человеком.

– Иногда покупаю. Иногда просто звонят и просят: приезжай, забери – стоит старая ваза, и выбросить жалко, и поставить некуда. Мои «поставщики» – семьи, которые продают родительские дома. Или сами бабушки и дедушки, которые понимают, что детям их вещи не нужны, но сами старики знают цену этим предметам, – делится секретами приобретений Мэриям Мухаметгалиева.

Эпоха уходит, сложнее становится понимать людей из прошлого, как и вещи, которые их окружали. Сложно объяснить ребенку, зачем лежат плоскогубцы возле телевизора, как пользоваться дисковым телефоном. В то же время еще можно найти в городе квартиру, в которой все интерьеры прошлого живы вместе с их владельцами. И они, увы, понимают, что с их уходом уйдут и предметы, которые их окружают. Поэтому в студию все чаще обращаются владельцы раритетных вещей. Не для того чтобы заработать, а чтобы сохранить. И очень часто одним из главных условий продажи является просьба не перекрашивать, не переделывать. И тем приятнее бывшим владельцам получить потом фото их вещей в интерьере или даже ссылку на фильм, показанный по центральному каналу.

Раньше ничего не выбрасывали. В крайнем случае – свозили на дачу или в гараж. Сейчас активно избавляются от старья, при этом, как кажется, порой выбрасывают и частичку себя. В обратной геометрической прогрессии уменьшается количество вещей в доме, доставшихся от родителей. Еще меньше – от дедов. А сколько у вас вещей, принадлежавших прадедам?

Возвращаться в реальность не так уж и просто. На улице другой ритм, другая эпоха. Будущее одним словом. Светлое оно или не очень – покажет время. Но если присмотреться, вдруг замечаешь, что вокруг не так уж и мало символов прошлого. Держат осанку 60-летние хрущевки, а вот на стоянке, сияя всеми оттенками яичного желтка, стоят как новенькие «Жигули» второй модели. Рядом с нами и живые свидетели минувшей эпохи, и те, кто готов сохранить для истории частички этого интерес­ного времени. Важно ли это? Пожалуй, так же, как и достаточно простой вопрос: а что останется после вас, как поступят завтра с вашими вещами, которые вам дороги здесь и сейчас?