Прошлое живо

Официальная часть юбилейного торжества состоялась у памятника воинам 314-й стрелковой дивизии, героически сражавшейся на подступах к городу на Неве.

Первым алые и белые розы возложил к его подножию аким СКО Самат Ескендиров, следом подошли ветераны, представители общественности, молодежь. Многое, очень многое вобрала в себя минута молчания, ведь именно для североказахстанцев один из величайших подвигов Великой Отечественной стал и частью личной истории. Среди эвакуированных в Петропавловск заводов были ленинградские, связь их с основными предприятиями не прерывалась до конца существования Союза, отчего петропавловским выпускникам школ легче, чем многим, было поступить по направлениям в Ленинградский кораблестроительный институт. Эвакуированные же принесли с собой и высокий интеллектуальный уровень, удачно совпавший с местным менталитетом, ведь Петропавловск, как давнее место ссылки интеллигенции, в культурном отношении был далеко не «медвежьим углом».

...Мой одноклассник Сергей – военный моряк, давно живущий в Санкт-Петербурге, рассказывал: «Когда женился, теща знакомила с жильцами дома: этот такой, этот такой, а вот с этим не здоровайся. С ним никто не здоровается, он в блокаду спекулировал, на людском горе наживался». Теперь уж и имени его не сохранилось, да никто и не старался, если и упоминают, так: «Был тут такой». Зато память о защитниках чтится свято. Команда петропавловских бегунов часто выезжает в Лодейное Поле на приуроченный к Дню Победы марафон. И там североказахстанцев встречают как своих. И как потомков воинов 314-й стрелковой дивизии, состоявшей в основном из жителей СКО – воинские захоронения, говорят спортсмены, ухожены круглый год. И как представителей современного Казахстана, пуще экономических достижений возвысившегося в глазах россиян уважительным отношением к истории.

Да, при том бесцеремонном натиске, что ведется на прошлое теперь, мы вправе поставить это себе в заслугу. Минута молчания одинаково воспринималась и Ириной Сидельниковой, в пятилетнем возрасте испытавшей ужасы блокады, и ветеранами труда, в отрочестве стоявшими у станков и пахавшими землю, и парнями и девчатами, выросшими под мирным небом, но перенявшими эстафету памяти. Цветы ведь у воинского монумента не переводятся круглый год – ни зимой, ни летом, ни в дождь, ни в снегопад. То свадебные кортежи у него останавливаются, отставив на минуту веселье, то просто тихо приходят люди, держа за ручки детей и внуков, и, что примечательно, именно детям дают поднести букеты.

В связи с тем же из всего сказанного и написанного в честь юбилейной даты особо следует отметить выступление студента СКГУ Аскара Баймуканова на «круглом столе», прошедшем накануне в областном филиале Ассамблеи народа Казахстана. Героизм воинов и блокадников несомненен, парень же сосредоточился на развенчании мифов, очерняющих народный подвиг. Вот и еще одним бойцом в рядах хранителей больше стало, правда свое всегда возьмет.

Может, когда-нибудь люди задумают соорудить памятники ушедшим эпохам – от каменного топора до дня сегодняшнего. В таком случае крепче всего им придется поломать головы над XX веком. В самом деле, как совместить, зримо слить спрессованные в нем идеалы и корысть, высокое служение и наглеющую ложь, торжество техники и падение духа, сотню иных оттенков? Но вот девиз на монументе должен быть однозначным «Мы помним все».

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область