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​Проштрафились

В Астане с начала года 37 государственных служащих по решению суда оштрафованы за коррупционные преступления. Общая сумма штрафов составила более 112 млн тенге.

По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, больше всего коррупционных преступлений совершено должностными лицами полиции – 34 факта, или 54%. На втором месте находится Министерство по инвестициям и развитию РК – 6 преступлений, или 9,5%. По 5 коррупционных преступлений совершено в органах государственных доходов и акимате.

– Увеличение числа данных прес­туплений не говорит о том, что у нас повсеместно процветает коррупция, это результат активной работы уполномоченных органов по противодействию ей, – уточнил начальник управления комитета Руслан Алькенев.

Подготовила Елена Иванова

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