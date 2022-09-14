Прошу, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие – Папа Римский

Папа Римский Франциск на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане процитировал слова казахского поэта Абая, призвав человечество к миру, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В основе мира – любовь и справедливость. Абай напоминает: "Начало человечности – любовь и справедливость, (...) это венец творения Всевышнего". Ни в каком случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирское использовало в своих корыстных целях священное", – сказал Папа Римский.

Он подчеркнул, что священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное.

"Бог есть мир, и ведет Он всегда к миру, никогда к войне. Поэтому давайте с еще большей силой посвятим себя содействию и укреплению необходимости того, чтобы конфликты разрешались не никчемными доводами силы, оружием и угрозами, но лишь теми средствами, которые благословляет Небо, достойными человека: встреча, диалог, терпеливые переговоры, проводимые с особой заботой о детях и молодых поколениях. В них живет надежда, что мир – это не хрупкий итог мучительных переговоров, но плод постоянного усердного воспитания, которое приближает их мечты о прогрессе и будущем к исполнению. Абай, в связи с этим, призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познания, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладываться в образование, а не в оружие!" – призвал Папа Римский Франциск.