"Прошу уволить меня в связи с уходом на фронт" Статьи 892 Наталья КАРПОВА, Хромтау

Говорит статистика



Через два дня после начала войны горняцкий поселок провожал на фронт более 200 своих жителей. Шоферы уходили со своей техникой. Многие из ушедших уже не вернулись домой. В их числе начальник рудника Василий Самылин, взрывники Василий Спицын, Андрей Мормуль, стахановцы Влас Гнусин и Муса Баймагамбетов, буровики Павел Ткачев, Игнат Моисеев, горняки Геннадий Спицын и Михаил Черняев и многие другие специалисты. Тем, кто остался в тылу, пришлось нести двойную ответственность и очень много работать – комбинат остался не только без опытных специалистов, но и без техники.



Именно в первую военную зиму много женщин пришло на место своих мужей и братьев, которые ушли воевать. Машинист паровоза, машинист бурового станка, машинист экскаватора… теперь это были и женщины, которые учились с ходу и без учебников, – времени не было, война требовала увеличения добычи хромитов для нужд оборонной промышленности. С первых дней войны предприятие перешло на особый режим работы – основные цеха были переведены на двухсменную работу без выходных, смена длилась двенадцать часов. Среди тех, кто освоил новую для себя профессию, – Екатерина Безверхова, машинист бурового станка, Раиса Переверзева, машинист паровоза, Антонина Подрезова, возглавившая химическую лабораторию, Анна Курилова, геолог.



От поселка до карьера было от шести до десяти километров пешком, в зимних условиях дорога туда занимала не один час. Тем не менее, несмотря на все трудности, производство развивалось, строительство производственных объектов и жилья было ускорено, в феврале 1942 года была запущена железная дорога Донское – Никельтау, стало поступать эвакуированное с юга оборудование. Рудники в то время оснащались в основном оборудованием горных предприятий Кривого Рога – паровыми экскаваторами ППГ с ковшами емкостью 1,5 куба, буровыми станками, паровозами серии АВ и ОД, выпуска 1897–1906 годов, 18-тонными думпкарами.



Жизнь продолжалась, люди приспосабливались к новым, жестким условиям работы и быта – не хватало жилплощади и продовольствия. Уже вес­ной были созданы подсобные хозяйства, большая часть продукции из которых поступала в рабочие столовые. В течение смены рабочие обязательно получали горячую пищу. Люди работали ударно – в 1942 году было добыто 220 тыс. тонн хромовой руды. За годы войны, ощущая острую нех­ватку кадров, коллектив Донских рудников тем не менее наращивал темпы производства и растил новое поколение специалистов. Молодежи поддержку оказывал тогдашний начальник ГРУ Вадим Шлыков. Из Хромтау на фронт шли посылки с подарками бойцам, одним из примеров патриотизма маленького горняцкого поселка является тот факт, что жителями было собрано 820 тыс. рублей на строи­тельство авиаэскадрильи «Актюбинский рабочий». В 1943 году Госкомитет обороны вынес горнякам благодарность. За годы войны рудоуправление не только не ослабло, но наоборот – подготовило хорошую базу для дальнейшего своего развития.



Говорят архивы



В приказах военного времени, которые бережно хранятся в архиве Донского горно-обогатительного комбината, есть немало интересного, четко обозначающего веяния времени и обстановку тех лет.



Приказы и заявления, собранные в толстых зеленых журналах, часто писались от руки и карандашом, очень часто на пергаментной бумаге или на картоне. Слово «приказ» в таких случаях подчеркивалось красным. То, что написано карандашом, на пергаменте разобрать уже невозможно. Это жаль – за каждым таким листком может скрываться интересная история, эпизод из чьей-то жизни. За каждым заявлением, написанным неровным почерком, – непростые обстоятельства.



– Прошу уволить меня в связи с переездом к родственникам на Украину, – писала работница рудоуправления в 1942 году, – потому что мне тяжело тут работать.



– Прошу уволить меня с работы, – вторит ей заявление Ирины Федько, – так как не на кого оставить квартиру и ребенка.



Журнал за 1943 год пест­рит списками убывших с предприятия и ушедших на фронт, спис­ки зачастую без имен. Среди ушедших на фронт – Холодов, Кузнецов, Андреев, Богдасаров, Бородин, Смирнов, Хилилов, Айрапегов, Аскалаилов... Прасковья Булаева, уборщица автобазы, тоже ушла на фронт в 1943-м. Неизвестно, как сложилась судьба этой девушки, вернулась ли она с войны или осталась на полях сражений…

В связи с особым временем и, вероятно, со сменой рабочего режима в рудоуправлении, меры к прогульщикам и дезертирам, как писалось в приказах, с рабочего места, принимались самые крутые. Прогулял или не вышел на работу – под суд. Таких приказов за 1943 год достаточно. Так, например, один из шоферов ГРП отказался от работы, приказ суров – отдать под суд. Равны были все – и мужчины, и женщины, вне зависимости от опыта работы или заслуг.



Несмотря на суровые условия, продолжалась организация птицеферм и свиноферм, выдавались премии за трудовые успехи.



Говорят ветераны



Среди тех, кто воевал и вернулся на родное предприятие, – Григорий и Федор Фурсенко, Нина Плотникова, Степан Третьяк, Николай Дудниченко и многие другие, чьи портреты можно увидеть в совете ветеранов Донского горно-обогатительного комбината. Здесь же можно найти и редкие книги о тех временах, к тому же ознакомиться с судьбами некоторых ветеранов, что называется, из первых уст – председатель совета ветеранов Анатолий Ладамин лично знаком со всеми ними. Ниже – кое-что из воспоминаний ветеранов, которые будут только дороже с годами. Память о страшной войне не должна уходить, как и благодарность тем, кто дал всем нам возможность жить в мирной стране.



– Я попал в полковую школу в Башкирию, в пулеметный полк. Окончил ее с присвоением звания сержанта. Когда солдаты прибыли на фронт, их лично встречал командующий 64-й армией маршал Рокоссовский, очень крепкий, высокий, мощный человек, – делится своими впечатлениями Степан Андреевич Третьяк. – Молодежь направили на Курско-Орловскую дугу. Стариков тогда немножко жалели – семьи у них были.



Стариков – это сильно сказано, но с позиции юного возраста Степана Андреевича в те годы можно понять, что речь идет, конечно, о мужчинах за тридцать. На Орловско-Курской дуге молодой боец был ранен. Сейчас он вспоминает, как вечером того же дня, когда бойцов привезли на передовую, немцы вывели русских девочек и через громкоговорители заставили петь песню "Дайте в руки мне гармонь". А после этого начали обстрел...



– Знаешь, мы воевали за то, – говорит Степан Андреевич, – чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети были счастливы. Чтобы вы не знали никакой нужды, не ощущали страха, который пришлось нам пережить.



Григорий Фурсенко



Судьба была благосклонна ко всем четверым братьям Фурсенко в том, что они вернулись с войны. Григорий Фурсенко воевал на Западном и Белорусском фронтах, был командиром отделения в Восточной Пруссии. В Григория Илларионовича Фурсенко стреляли бесчисленное количество раз. И не попали ни разу. До самого Кенигсберга. Был случай, когда бомба попала в дом, куда побежал, завидев вражеские самолеты, товарищ. А Григорий отлежался под колесом своего ЗИСа. Когда началась война, полк, где служил Григорий, направили под Ельню. Там же приняли они первый бой, во время которого молодой водитель развозил горючее. В этот первый бой ни одного солдата не похоронили, порой невмоготу становилось дышать от разлагающихся трупов и дыма от разрывов бомб и снарядов. Под Ельней бойцы продержались до октября, а потом началось отступление на Калугу.



От Серпухова началось наступление. Вместе с наступающими войсками Григорий Илларионович прошел на Калугу, с Калуги – на Смоленск. Через Оршу, Витебск и Минск дошли до Кенигсберга. Под Кенигсбергом Григория Илларионовича тяжело ранило в грудь и в ногу. Случилось это 3 апреля 1945 года. А взяли город 6 апреля. "Подождать бы три дня, – вспоминал Григорий Илларионович, – и ранения бы никакого не было". До пенсии Григорий Фурсенко работал на автобазе Донского ГОКа водителем, как и на войне. Всего у деда Григория семнадцать медалей, в том числе "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы".



Чтобы помнить



Григория Фурсенко, как и многих других ветеранов, защищавших страну, уже нет в живых, предприятие, на котором трудились в тылу на благо СССР и фронта наши деды и бабушки, изменилось, расширилось и процветает. Советского Союза больше нет, но все помнят, что без того подвига, который совершил каждый ушедший на фронт, не только наш Казахстан, но и весь мир были бы совсем другими. Поклонимся ветеранам и будем помнить то, что они сделали для всех нас.



В статье использованы материалы книги С. Неу­дахина и Н. Сосниной и материалы архива Донского горно-обогатительного комбината. Автор выражает благодарность заведующей архивом комбината Людмиле Визавер за оказанную помощь.



