"Просил постричь раньше записи": астанчанин ударил парикмахера на глазах своего сына

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого клиент ударил мастера салона красоты в Нур-Султане. В департаменте полиции города рассказали подробности произошедшего, сообщает Kazpravda.kz.

"В полицию поступило заявление от жителя столицы о принятии мер в отношении мужчины, который ударил его. Со слов 22-летнего мастера салона красоты, клиент попросил подстричь своего сына по времени раньше записи. Персонал объяснил, что им нужно убраться в помещении, на что мужчина начал оскорблять работников и нанес телесные повреждения заявителю", - прокомментировали в столичном ДП.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП "Мелкое хулиганство".

Решением Специализированного межрайонного административного суда виновный был подвергнут административному штрафу.

"Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за противоправные действия, проявляющие неуважение к окружающим", - говорит начальник Управления полиции района "Сарыарка" Куаныш Орынбетов.