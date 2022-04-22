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Прославил Казахстан в Египте
Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения Насроллы Мубашира ат-Тарази – известного ориенталиста, казаха, волею судьбы прожившего всю свою жизнь в Египте.

В Национальном архиве РК хранится малоизвестное произведение, посвященное эмиру Тимуру. Речь идет об исследовании «Әмір Темір және Темір әулеті хақында Мысыр қолжазба қорлары мен кітапханаларында сақтаулы қолжазбалар каталогы». Произведение содержит ценные биографические и летописные сведения об эмире Темире и его потомках.

– Интересно, что автор этого исследования, изданного на арабском языке, – этнический казах Насролла Мубашир ат-Тарази. Мы попытались восполнить пробел в знаниях об этом человеке, прославившем за рубежом свою историческую родину, – говорит Асия Айтенова, сотрудник Национального архива РК.

Наши соотечественники оказались на чужбине в результате репрессивных кампаний, проводившихся в годы советской власти. Не исключением стала и семья Насроллы Мубашира. Его отец Шейх Мубашир ат-Тарази аль-Хусейн, один из руководителей национально-освободительного движения Туркестана, проповедник ислама, опасаясь за свою жизнь, вынужден был в 1930 году бежать в Афганистан вместе с сыном Насроллой, которому на тот момент было 7 лет.

В Афганистане Насролла провел свое детство, юношес­кие и молодые годы, получил хорошее образование: сначала отец отдал его в лицей, где он изучал французский язык, а затем он окончил факультеты химии, биологии и физики также на французском языке в Кабуле. Там же, в Афганистане, Насролла в 21-летнем возрасте женился на дочери последнего эмира Бухары Мухаммеда Алимхана.

Однако из-за вмешательства СССР в дела Афганистана и оказанного давления на руководство этой страны Насролла вместе с отцом и другими туркестанцами были обвинены в антисоветской деятельности и заключены в тюрьму. В течение 5 лет отбывания наказания Нас­ролла занимался изучением восточной литературы, в чем ему активно помогал отец.

Спустя год после освобождения, в 1949 году Насролла стал доктором наук персидского языка и литературы Кабульского университета, а в сентяб­ре следующего года вместе с семьей и родственниками переехал в Египет, в Каир, где и провел всю жизнь вплоть до своей смерти в 2002 году.

Судьба распорядилась так, что только через 66 лет пос­ле ухода из родных мест, в октябре 1996 года, Насролле Мубаширу удалось побывать на своей родине, уже в суверенном Казахстане.

В тот раз он посетил город Туркестан, а через 2 года, в 1998 году, Насролле Мубаширу ат-Тарази посчастливилось ступить на священную землю своих предков и, как он впоследствии отмечал в своих воспоминаниях, «поблагодарить Аллаха за то, что увидел надпись с названием родного города Тараза, и вытереть глаза песком родной земли».

С 1950 года начинается научная и преподавательская деятельность Насроллы Мубашира в Египте, сначала в качестве библиографа в отделе древних тюрко-персидских рукописей центральной библиотеки Каир­ского университета, затем с 1970 до 1982 года главным специалистом, начальником названного отдела.

В результате более чем 30-летней плодотворной работы Насролла Мубашир дос­тиг значительных успехов. К примеру, он подготовил 16 каталогов из 23 тыс. рукописей названной библио­теки, изданных в период 1870–1980 годов. Им изданы около 20 статей и трудов, пос­вященных исследованию османо-турецких и персидских рукописей, затрагивающих историю Казахстана.

Насролла Мубашир неоднократно выступал на международных научных конференциях с докладами по истории Казахстана, в частности, в Национальном архиве РК хранится его доклад, посвященный герою казахских преданий Алпамыс-батыру (на арабском языке).

Отдельное место в его деятельности занимают собранные им казахские поэтические произведения, стихотворения и поэмы, записанные на шагатайском, турецком и персидском языках.

Необходимо отметить, что все копии документов о жизни и деятельности Насроллы Мубашира, хранящиеся в фондах Национального архива Респуб­лики Казахстан, были переданы в 2004 году его сыном Мубараком в ходе экспедиции в Египет, организованной Комитетом информации и архивов в рамках государственной программы «Мәдени мұра».

Насролла Мубашир, являясь всю жизнь гражданином Египетской Арабской Республики, всегда гордился тем, что он казах, о чем еще в 1995 году писал в своей статье, опубликованной в газете «Егемен Қазақстан». В ней он приводит интересные исторические факты, касающиеся тюркских народов Туркестана, их языкового деления, а также древних ученых Туркестана. Насролла Мубашир также совершает экскурсы в древнюю историю Казахстана, и, в частности, он пишет об Улуг Улусе как Казахском государстве. Он отмечает, что казахи на протяжении столетий несколько раз создавали могущественные государства на территории Центральной Азии и Восточной Европы, и в качестве примера приводит факты о создании ими Улуг Улуса. Автор рассказал и о родном ему городе Таразе, в частности, о том, что в древности город был центром несторианской религии. Автор все время употребляет для казахов эпитеты «свободолюбивый, храбрый народ», и это мнение человека, хорошо знающего историю своего народа.

– На сегодняшний день Нас­ролла Мубашир ат-Тарази известен всему арабскому миру как ученый, просветитель, востоковед, знаток тюркского (шагатайского, казахского, узбекского, турецкого), арабского, персидского языков, – говорит Асия Айтенова.

По ее словам, среди тюркских стран Насролла Мубашир особенно почитаем в Турции и Узбекистане, чего нельзя сказать о Казахстане, где родился ученый. Поэтому важно отдать должную дань уважения ему, как ученому-исследователю, внесшему большой вклад в изучение истории и культуры казахского народа за рубежом и в целом в исследование истории и культуры тюркских народов.

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