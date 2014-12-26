Свежий выпуск Проспать бой курантов… огромная удача Мария ОРЛОВА

Если к Новому году вы измените обстановку в квартире или освежите ее чем-нибудь новеньким, например, купите новый стул, коврик, покрывало, другие необходимые или приятные в быту мелочи, вы запрограммируете себя на богатство и обновление.

Как и с любой дамой, с Козой можно поладить, угодив ей в мелочах. Встречая год этого символа, астрологи советуют постелить скатерть, выставить посуду и поставить свечи синего, бирюзового или зеленого цветов. Хорошо бы повесить на елку и поставить на новогодний стол деревянную фигурку козы. Украсить зеленое дерево следует не только новогодними украшениями, но и денежными купюрами, что привлечет материальную прибыль. Чем больше повесить денег разного достоинства, тем лучше. Притянуть деньги можно и положив в холодильник три любые монеты. После праздника их нужно спрятать в кошелек. «Заколдованные» монеты нельзя тратить весь год. И, вообще, чем дольше они будут оставаться в кошельке, тем лучше. Хорошо в один из карманов положить новенькую крупную купюру. Если в течение года вы ее не разменяете, то вам будет сопутствовать благополучие в денежных вопросах. Пустые или дырявые карманы в Новый год – к нужде.

Если утром 31 декабря первый встреченный вами человек будет противоположного пола, то праздник встретите хорошо, если вашего пола – в гости не ходите, будет скучно. Вообще, 31 декабря внимательно наблюдайте и запоминайте все, что происходит с вами на улице. Это может быть вам подсказкой. Споткнуться на левую ногу – к серьезным проблемам в делах, на правую – в личной жизни. Если в дороге чаще останавливаетесь на красный свет светофора, чем на зеленый, можете стать жертвой собственного неправильного решения. Увидеть сразу трех кошек – к неприятностям от своей несдержанности.

Нельзя в Новый год стирать, выносить мусор – тем самым вы избавляетесь от благополучия в семье. Очень плохая примета в последний день года отдавать долги или брать деньги взаймы самому (это касается и кредитов). Если же это нужно сделать по острой необходимости (вопрос жизни и здоровья), то запрещен прием «из рук в руки». Купюры надо положить на стол или передать их завернутыми в бумагу или конверт.

Разбить елочную игрушку 31 декабря – к получению неожиданной денежной суммы. Разбитый бокал – к ссорам в семье; тарелка или чашка – приглашение на свадьбу в будущем году. Если вам подарят предмет туалета (неожиданно) – к новому поклоннику или поклоннице; игрушку или другую мелочь – к успехам в деньгах. Порвать праздничный наряд – к страстному и, скорее всего, мимолетному роману. Если ваш наряд облили вином – к страданиям; испачкали – к денежной удаче, омраченной завистью и сплетнями. Чихать в Новый год – к благополучию и счастью.

Перед новогодним торжеством простите всех, кто случайно или намеренно обидел вас в уходящем году, а также постарайтесь сами попросить прощения у тех, с кем ссорились или кого обидели. Ведь чувства обиды и вины – плохие спутники грядущего года.

Ходить 31 декабря в баню, как это делал герой из «Иронии судьбы, или С легким паром!», – замечательная новогодняя традиция и примета. Ведь считается, что после этой процедуры вы войдете в Новый год обновленным и счастливым. Если такой возможности нет, то следует хорошенько искупаться и вымыть голову, а еще одеть все чистое и новое.

Известно, что Новый год лучше встречать семьей или в кругу только близких друзей. В Год Козы это тоже актуально, ведь хозяйка 2015 года не приветствует больших шумных застолий. И в то же время принимать в новогоднюю ночь гостей – к везению. Если встречаете Новый год в гостях – задобрите принимающую сторону подарками.

Первым в дом на праздник должен зайти мужчина. Это сулит благополучие и достаток.

Если 31 декабря с кем-нибудь поругались или выясняли отношения, то весь год вас будут преследовать неудачи.

Постарайтесь, чтобы праздничный стол был богатым и разнообразным, ведь это – залог достатка в новом году.

Козочка – животное травоядное. Поэтому есть только фрукты за праздничным столом – к богатству. А только овощи – к хорошему здоровью. Если вас за праздничным столом угостят морковкой – к большому везению.

Считается, что огромная удача ждет тех, кто случайно проспал бой курантов! Ведь ко всему прочему Коза еще и лентяйка.

Когда часы начнут отсчитывать последние минуты уходящего года, выпейте со своим любимым один бокал шампанского на двоих, и ваши чувства никогда не угаснут. Если вы еще одиноки, то привлеките любовь ритуалом: возьмите лист белой бумаги, напишите на нем ваше желание в настоящем времени. То, что вы написали, никто не должен видеть. Под бой курантов подожгите бумагу, киньте в бокал шампанского и выпейте.

Если после боя курантов к вам зайдет веселый, богатый и здоровый человек – к счастью, а если пожалует сварливый сосед или коварный родственник – к обидам. Умоетесь утром 1 января чистым снегом – болезни и неприятности отступят от вас.

Но самое важное – это новогоднее настроение! Встречать Новый год нужно обязательно с радостью и с верой в лучшее!



