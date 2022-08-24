Проспект Кабанбай батыра перекрыли в Нур-Султане

В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана сообщили о начале ремонта дорожного полотна по проспекту Кабанбай Батыра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с этим, с 24 по 27 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от канала Нура- Есиль до транспортной развязки Аэропорт.

"Жителям и гостям Нур-Султана необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - добавили в ведомстве.