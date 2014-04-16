В 2008 году она вместе с родителями из села Тарангул переехала в областной центр. На новом месте, естественно, в полный рост встали вопросы: «как жить?» и «что делать?» К сожалению, немало современных девчат ограничивается первым из них, сводя ответ к ожиданию принца на белом коне. Вариант, конечно, заманчивый, однако с присущим сельчанам здравым смыслом Раушан рассудила, что не только принцев, но и белых коней на всех не напасешься, да и лодыря такой всадник, скорее всего, объедет, прибавив ходу. Потому не стала забивать себе голову грезами, а сразу засучила рукава, не чураясь никакой работы. Подвернулась возможность «сезонки» в ТОО «Петропавловские тепловые сети» – без колебаний согласилась стать помощником штукатура-маляра. Договор заключался сроком на полтора месяца – и этого хватило, чтоб руководство, заметив усердие девушки, уже не пожелало с ней расставаться. Контракт продлили раз, другой... а там и в бригаде изолировщиков освободилось место.

Это только с виду незамысловатое дело. Пришли люди, сделали все нужное, чтобы трубы не «обогревали атмосферу», обитатели домов вокруг довольны: ничто не парит, взгляду приятно на свежей изоляции теплотрассы задержаться. Технология изоляции труб четко определена, ничто не должно ей мешать, поэтому начинать нередко приходится с подготовки участка для предстоящей работы. Потом очистить трубы от старого кожуха, отгрунтовать их для гидроизоляции и лишь тогда приступить к «одеванию»: вата, проволока, полусферы, металлические листы... Занимаются всем этим шестеро изолировщиков, плюс каменщики, плотники, резчики, сварщики, слесари. Бригада, надо сказать, дружная, народ в ней подобрался опытный, но специфика деятельности и тут требует от бригадира, помимо профессиональных знаний, известных качеств, которых у Кшуковой оказалось достаточно.

Лично для себя понятие Общества Всеобщего Труда она расшифровала так: не бойся никакой работы, делай свое дело на совесть – и все для тебя окажется на своих местах. В чем сама и подает пример. Отнюдь не похожая на гром-бабу – макияж, маникюр, стильная прическа, обожает мелодрамы («Жестокий романс» смотрела несчетное количество раз) – она управляла твердой рукой. За то и уважают рабочие своего бывшего бригадира.

Почему бывшего? А теперь руководство ТОО повысило Раушан до мастера. Помимо добросовестности и энтузиазма карьерному росту в немалой степени способствовало и то обстоятельство, что девушка всерьез занимается профессиональным образованием, учится в железнодорожном колледже по специальности «теплотехник», что на предприятии весьма приветствуется.

Вот, вроде, и вся простая история человека, начинавшего с поиска работы в незнакомом городе. Хотя чувствуется: со временем о Раушан можно будет еще немало что рассказать, не из тех она, кто быстро успокаивается на достигнутом.

Валерий МЕРЦАЛОВ,

Северо-Казахстанская область