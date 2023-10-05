Простите, Учитель!

...Один из старейших вузов города, филологический факультет. В фойе, где висит расписание предметов, толпились студенты. Кто-то тихо хихикал, старшекурсники громко возмущались, осуждающе цокал языком старый профессор. Под стеклом, прямо на плакате с расписанием пар, висела карикатура, на которой была изображена женская фигура. И хотя портрет был намалеван кое-как, образ был узнаваемым. Высокая прическа, юбка и блузка зеленого цвета, туфли на каблуках... Неизвестный «художник» пытался изобразить преподавателя русского языка Тамару Петровну Понеделко. Она всегда была одета красиво, преимущественно в зеленых тонах, белокурые волосы были зачесаны в аккуратный пучок. Она никогда не повышала голос на студентов, была вежливой, дружелюбной, но очень строгой.
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