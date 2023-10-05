Простите, Учитель!

Колонка обозревателей
31
Москау Зарина

...Один из старейших вузов города, филологический факультет. В фойе, где висит расписание предметов, толпились студенты. Кто-то тихо хихикал, старшекурсники громко возмущались, осуждающе цокал языком старый профессор. Под стеклом, прямо на плакате с расписанием пар, висела карикатура, на которой была изображена женская фигура. И хотя портрет был намалеван кое-как, образ был узнаваемым. Высокая прическа, юбка и блузка зеленого цвета, туфли на каблуках... Неизвестный «художник» пытался изобразить преподавателя русского языка Тамару Петровну Понеделко. Она всегда была одета красиво, преимущественно в зеленых тонах, белокурые волосы были зачесаны в аккуратный пучок. Она никогда не повышала голос на студентов, была вежливой, дружелюбной, но очень строгой.

Рисунок достали, и как раз в этот момент подошла и сама Тамара Петровна. Увидев нелепый шарж, она улыбнулась и сказала, что заберет его себе на память.

...Практический курс русского языка (ПКРЯ) был одним из сложных предметов для меня лично. Диктанты и сочинения я писала на «отлично», грамматических и других ошибок почти не было. А вот когда преподаватель требовал разъяснить, почему то или иное слово написано именно так, а не иначе, я начинала буксовать. Потому что правила учить было мучительно сложно и неохота.

– Вы все правильно написали. Теперь объясните, почему вы так написали, какое правило здесь применили?

Тамара Петровна спрашивала, а я каждый раз не могла вспомнить правила, я просто знала, что так пишется – и все!

– Филологическое чутье – вещь хорошая, оно бывает врожденным, бывает приобретенным, обычно у тех, кто много читает. Но для учителя важно знать правила, – Тамара Петровна была непреклонна и требовала, чтобы правила мы знали наизусть.

Мне было 16 лет, я только окончила школу, и мне не хотелось зубрить правила, зато нравилось читать. Юношеский максимализм и свободолюбивый характер выдали своеобразный бунт. Я упорно не учила правила, доказывая учителю: «Я пишу грамотно, и этого достаточно. А учителем становиться я не собираюсь». Но Понеделко с терпением праведника продолжала требовать. Вежливо, четко и каждый день.

Правила пришлось зубрить, ПКРЯ был профильным и важным предметом. Когда же зачет был сдан, была нарисована эта карикатура. Так, по-детски, незрело я решила отомстить преподавателю за настойчивое желание научить меня правилам.

...Через два года, завалив экзамен по немецкому и оставшись «на осень», я стояла у окна, размышляя, как сказать родителям, что я не закрыла сессию и что стипендию получать целый семестр не буду. Немецкий сдать было несложно, но мы с другом и сокурсником Ринатом устроили спор с учителем, доказывая, что это ненужный предмет, и даже пошли к декану с требованием исключить его из списка обязательных. Вместо него мы предлагали продолжить курс по «Истории Казахстана». В итоге у обоих был «незачет».

Вдруг увидела Тамару Петровну, поздоровалась, она остановилась. Видимо, уже была в курсе произошедшего.

– Зарина, вы очень толковая студентка. Трудности временны. А дип­лом будет всегда с вами, это ваш билет в жизнь. Даже если в школу не пойдете, грамотные люди нужны везде, поверьте мне, я давно живу на свете. Не глупите, приходите осенью, сдавайте экзамен и учитесь.

Чутким сердцем настоящего Учителя она словно прочитала мои мысли про «бросить учебу». И смогла найти нужные слова поддержки.

Осенью мы пересдали немецкий. Диплом и вправду мне очень пригодился по жизни. И знание правил тоже.

Несколько лет назад, приехав в родной Тараз, я искала Тамару Петровну, мне хотелось увидеть ее и попросить прощения за ту нелепую карикатуру. Но оказалось слишком поздно, увы.

Поэтому я говорю ей со страниц газеты: «Простите меня, Учитель, и благодарю Вас за ваше неравнодушное сердце».

И отчего-то я уверена, что она меня услышит. Ведь на тонких уровнях энергий мы все слышим друг друга.

Все колонки автора

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Праздник середины осени
Вовремя засыпать семена
Покатался от души
Больше инвестиций – больше проектов
Простите, Учитель!
Разговор будет о главном
Ненужные инвестиции
О школах и градостроительстве
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

О школах и градостроительстве
…Дело рук самих замерзающих
Унылая пора…
Успеть все!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]