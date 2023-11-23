«Просто не мог остановиться...»

Семь лет колонии получил житель Байконыра, искромсавший девушку из ревности ножом. Удивительно, но жертва нападения осталась жива. После первого же удара она закричала, сопротивлялась и звала на помощь, пока не потеряла сознание...

Пришел домой к своей возлюб­ленной патологически ревнивый 29-летний мужчина уже с ножом в кармане. Найдя повод для ссоры, он набросился на нее. Медики зафиксировали по всему телу множественные колото-резаные раны. В правоохранительных органах говорят, что спасли жерт­ву бдительность соседа, сразу отреа­гировавшего на крики раненой и вызвавшего помощь, а также оперативность врачей. Прибывшая в кратчайшие сроки бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в больницу, где врачи долго боролись за ее жизнь.

Ревнивцу с ножом было предъявлено обвинение и доказано покушение на убийство, свидетелей преступления оказалось достаточно. Что интерес­но, на судебном процессе он категорически отрицал, что хотел убить любимую девушку. Говорил, что, когда вытащил нож, хотел по­пугать, удержать, доказать свою правоту, но не убить – просто вовремя не смог остановиться.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по данному уголовному делу. Суд в соответствии с позицией прокурора приз­нал гражданина виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован как осужденным, так и потерпевшей стороной.