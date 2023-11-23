«Просто не мог остановиться...»

Общество
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Наталья Денисова

Девушка осталась жива после десятка ударов ножом.

Семь лет колонии получил житель Байконыра, искромсавший девушку из ревности ножом. Удивительно, но жертва нападения осталась жива. После первого же удара она закричала, сопротивлялась и звала на помощь, пока не потеряла сознание...

Пришел домой к своей возлюб­ленной патологически ревнивый 29-летний мужчина уже с ножом в кармане. Найдя повод для ссоры, он набросился на нее. Медики зафиксировали по всему телу множественные колото-резаные раны. В правоохранительных органах говорят, что спасли жерт­ву бдительность соседа, сразу отреа­гировавшего на крики раненой и вызвавшего помощь, а также оперативность врачей. Прибывшая в кратчайшие сроки бригада скорой помощи оперативно доставила пострадавшую в больницу, где врачи долго боролись за ее жизнь.

Ревнивцу с ножом было предъявлено обвинение и доказано покушение на убийство, свидетелей преступления оказалось достаточно. Что интерес­но, на судебном процессе он категорически отрицал, что хотел убить любимую девушку. Говорил, что, когда вытащил нож, хотел по­пугать, удержать, доказать свою правоту, но не убить – просто вовремя не смог остановиться.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по данному уголовному делу. Суд в соответствии с позицией прокурора приз­нал гражданина виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован как осужденным, так и потерпевшей стороной.

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