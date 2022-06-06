Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума

Можем. Умеем. И будем!

Все важные события исторического воскресенья 5 июня можно было наблюдать в прямом эфире онлайн-марафона «Референдум».

Информировать и развлекать

Вчерашний день стал историческим не только в политической и общественной жизни страны, но и в отечественном медиапространстве. Впервые телерадиокорпорация «Казахстан» провела масштабный онлайн-марафон «Референдум».

Шестнадцать часов – с девяти утра и до часу ночи – на всех интернет-платформах отечественных СМИ шла трансляция из «Қазмедиа орталығы», куда в течение дня были приглашены свыше 1 200 гостей.

Здесь царила просто невероятная атмосфера! Весь казах­станский бомонд объединился в едином порыве поддержать первый за 27 лет референдум. И наверняка многие из тех, кто сомневался, принимать ли участие в голосовании, сделали это, посмотрев хоть часть уникального марафона.

Мероприятие показало высокий уровень коллег-телевизионщиков. Программа оказалась расписана буквально по минутам, причем скучно не было никому. Ни собравшимся в зале студентам, которые с восторгом встречали известных артистов, спортсменов, блогеров, стендаперов и прочих инфлюэнсеров, ни государственным и общественным деятелям, пришедшим обсудить актуальные для современного Казахстана темы.

Каждые два часа сменялась пара ведущих, всего же в марафоне поработали 23 известных журналиста из разных телеканалов. Причем здесь они буквально преображались в раскованных шоуменов, умеющих держать внимание публики. Их остроумные шутки и личные вопросы к гостям вызывали доверие и раскрепощали обстановку.

А она местами была очень серьезной: в режиме реального времени обсуждался процесс голосования, транслировались включения из Центральной комиссии референдума и территориальных участков, в зале выступали наблюдатели.

Каждый час организовывалась очередная дискуссия на казахском или русском языках по широкому кругу тем, волнующих общество. Всего в 16 диспутах приняли участие более 300 спикеров – депутаты, политологи, экономисты, представители граж­данского общества и молодежи.

Помимо этого, в зале работала экспресс-камера: гости отвечали на вопросы журналистов. Новостные ролики о ходе голосования, работе международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ, прямые включения из регионов дополняли происходящее в зале...

– Это наше первое такое большое мероприятие в формате Infotainment, то есть мы не только информируем, но и развлекаем, – рассказала в кулуарах председатель правления телерадиокорпорации «Казахстан» Ляззат Танысбай. – Порядка 120 человек обеспечивают проведение онлайн-марафона. Только на камерах одновременно работают 18 операторов!

В концертном зале непосредственно рядом друг с другом разместились три площадки. На основной находились ведущие и их гости, а также артисты. На брифинговой площадке при профессиональной модерации Маржан Бахтияр с актуальной информацией периодически выступали наблюдатели, эксперты, представители госорганов. Посреди зала была специально оформлена дискуссионная площадка.

– Это большой проект, сложный, но для нас это новый опыт, и нам интересно, – поделилась в интервью Ляззат Танысбай.

Ценность живого общения

Первым спикером прямого эфира стал заместитель минист­ра иностранных дел Роман Василенко, который отметил огромный интерес к референдуму во всем мире.

– В Казахстане работают 272 наблюдателя от 10 организаций и 25 стран, 215 иностранных журналистов наблюдают за процессом голосования, – сообщил он.

Следом представитель Генпрокуратуры Азамат Сергазин заверил, что органами прокуратуры принимаются все необходимые меры по обеспечению законности. Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры поступило 18 обращений, но ни одно из них не касается каких-либо нарушений законодательства о референдуме.

Рассказывать обо всех брифингах не имеет смысла, да и вмес­тить две трети суток прямого эфира в газетную полосу невозможно. Марафон был, скорее, ценен экспертными мнениями и живым общением. Присутствие за кулисами позволило пообщаться со многими уважаемыми соотечественниками. Например, с популярным блогером Татьяной Турлай, известной казахской келинкой белорусского происхождения, которая ежедневно в своих роликах пропагандирует казахский язык и культуру.

Конечно, были и серьезные разговоры.

– Это судьбоносный момент в истории нашей страны. Мы должны создать фундамент новой политической культуры учас­тия граждан в общественных процессах. Чтобы решения, которые принимаются государством, местными исполнительными органами, обсуждались и были одобрены большинством населения. Без активного участия каждого невозможно создать эффективную экономику, справедливое общество и устойчивую государственность, – поделился своим видением происходящего депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

– Референдум – крайне важное событие, которое должно вернуть власть и субъектность ее главному источнику, которым по Конституции является народ. Начиная со следующего после референдума дня мы должны ощутить неуклонный рост политической, гражданской активности. Это должно пробудить новые движущие силы в нашем обществе, которые будут принимать на себя определенные функции, что в конечном счете приведет к возникновению зоны ответственности за судьбу государства у каждой социальной группы в отдельности и всего народа, – высказал мнение еще один спикер марафона, политолог Талгат Калиев.

В этот день здесь побывали и известные спортсмены – Даулет Турлыханов, Серик Сапиев, Сакен Бибосынов, Бибисара Асаубаева... А рекордсмен Сергей Цырульников, пока давал мне интервью, загнул на память железный гвоздь в брелок сердечком.

– Это мой первый референдум. Я проголосовал с утра, – рассказал Сергей. – Наш долг – принимать решения, так как, согласно Конституции, народ является основным источником власти. Грядут большие перемены, на которые мы надеемся. Конечно, нужна большая разъяснительная работа, так как вопросы по поправкам остаются. Но, как подчеркнул Президент, это лишь одна из ступеней трансформации Нового Казахстана.

На сцене блистали наши прекрасные соотечественницы из мира искусства. Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева в этот день вернулась из Атырау. Она подробно рассказала, как проголосовала во Дворце творчества «Шабыт».

Актриса театра и кино Лейло Бекназар-Ханинга не могла сдержать патриотических чувств.

– Каждый гражданин Казах­стана обязательно должен проголосовать! Новый Казахстан – это будущее наших детей и внуков. Если не ты и не я, то кто? Все зависит от нашей активности. Мы должны сберечь богатства нашей страны и передать их нашим внукам, – поделилась актриса.

Выразив благодарность в адрес организаторов марафона, она подчеркнула, что такие форматы очень нужны.

Этот новый для казахстанского телевидения формат отметила и журналист и блогер Арай Алимхан.

– Такие марафоны нужно проводить и по другим общественно значимым событиям, – считает она. – Здесь спикеры обсуждают важные для нашего общества темы, причем мнения могут быть разные. Так откровенно еще никто не спорил в прямом эфире! И возможно, обычные люди, которые наблюдали за марафоном дома, решили прийти на участки.

В поддержку реформ высказалась заслуженный деятель Казахстана, директор Шымкенского театра оперы и балета Майра Мухамедкызы. Она напомнила, что Конституция – не простой документ, это наш Основной закон. И мнение народа по поводу изменений в нем очень важно.

Дискуссии на злобу дня

Онлайн-марафон шел без единой заминки или остановки. Развлекательный контент сменяли серьезные актуальные дискуссии. Одна из первых была посвящена новым регионам Казахстана.

Государственный и политический деятель Серик Акылбай, уроженец Жезказгана, позитивно воспринял создание новых областей. Это сделано в экономических, социальных и политических интересах жителей этих регионов.

Заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова в свою очередь проинформировала, что до восьмого июля Правительство должно внести план по социально-экономическому развитию новых регионов. По ее мнению, это и восстановление исторической справедливости, и логистически выгодно, и в целом положительно скажется на отдаленных районах.

– У нас уже есть опыт создания Туркестанской области, которая благодаря государственным дотациям и международным инвес­тициям превратилась в турис­тический хаб. Можно ожидать, что скоро она будет возвращать эти вложения. Так же и в новых областях сначала нужно развивать инфраструктуру. Например, в Жезказгане более 100 домов признаны аварийными, для Семея актуально строительство ТЭЦ. Возможно, мы увидим качест­венный скачок этих регионов, – отметила Динара Садвакасова.

– Это будут абсолютно новые регионы с новыми программами развития, под них нужно формировать сильные маслихаты, что станет хорошим сигналом для всего общества, – отметил депутат Мажилиса Айдос Сарым. – Слово «республика» в переводе с латыни означает «общее дело». На примере создаваемых регионов важно, чтобы жители ощутили: это общее дело. Сегодня мнение людей, электоральное поведение сильно изменились. Все это позволит создать новую политическую культуру, культуру участия. Только такой подход позволит создать Новый Казах­стан, о котором мы мечтаем.

Темой для дискуссии стала и недавняя история спасения трехлетней девочки, которая едва не упала с восьмого этажа. Сам герой Сабит Шонтакбаев присоединился к марафону гораздо позже и со сцены пригласил всех на новоселье в августе.

Председатель РОО «Союз отцов» Максутбек Аймагамбетов, депутат Мажилиса Ляззат Рамазанова и руководитель РМО «Qazaqstan Team» Олжас Сулейменов обсудили проблемы воспитания детей и перспективы Казахстана, взрастившего таких героев, как Сабит и его друг Саги Жылкышиев.

Разумеется, тема поправок в Конституцию была в фокусе внимания. Еще раз детально о внесенных в Основной закон изменениях и дополнениях рассказал приглашенный на марафон доктор юридических наук Сергей Ударцев.

– На последнем этапе изменения обсуждались в течение месяца. Это уже шестой блок больших поправок в Основной закон. Все поправки можно разделить на экономические, политические и собственно юридические, – сообщил он, еще раз перечислив нововведения. – Все эти изменения предусматривают развитие демократизации. И посредством референдума граждане имеют возможность выразить свое отношение к ним.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев назвал референдум началом конституционного закрепления реформ Касым-Жомарта Токаева. Нужно объективно оценивать прошлое, признавать ошибки, например, ту, что экономику и политику нужно развивать синхронно. Решить проблемы экономики можно только через политические реформы. Но и без эффективного экономического развития политические преоб­разования могут закончиться плачевно.

До поздней ночи продолжалось это удивительное масштабное действо, дающее пищу и для разума, и для души. Уже в обед стало понятным, что референдум состоялся. Окончательные же результаты экзитпола тоже объявили в прямом эфире онлайн-марафона.

Сегодня он уйдет в историю, как и сам референдум. Но история эта весьма поучительная и, будем надеяться, с продолжением.