Просто о сложном и важном

Президент посещает регионы. Казахстанцы из первых уст слышат самое главное: как страна и мы вместе с ней будем развиваться. Важно: в вопросе модернизации нации в приоритете, что очень логично, образование и культура.

Говорить о простых вещах можно и нужно. Глава государства сегодня поднимает вопросы, в которых каждый слышит самое важное для себя. Экономика, политика, культура – можно ли сегодня выделить лишь одну тему, которая станет ключевой, в отрыве от других направлений? Пожалуй, нет. Но именно сегодня разговор о культуре в широком смыс­ле этого понятия важен как никогда. Без ценности искусства миром правит анархия. Без нравственных ориентиров любое развитие – суета в темноте.

Возможно, именно сейчас мы на пороге осознания той самой государственной идеи. Идеи, в которой наши внутренние ценности окажутся сильнее, чем все остальное. За нами культура, ресурсы, территории, люди. Остается быть сильными и самодостаточными. Важно, что сегодня, говоря об Идее, не ведем разговор о масштабных величинах вроде построения коммунизма, о социализме или капитализме, который вроде как вначале рисовался нам с человеческим лицом, а вырос в капитализм олигархический. Нет, сегодня речь о простых и близких каждому человеческих ценностях.

Президент в Караганде говорит о ценности казахстанского паспорта:

– Единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность всегда прийти на помощь друг другу глубоко укоренились в наших традициях и культуре. Эти уникальные ценности, которые формируют нашу национальную идентичность, непросто втиснуть в искусственные идеологические конструкции. Но в этом, считаю, нет никакой необходимости. Убеж­ден, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он по сути демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность. Паспорт гражданина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности. Паспорт Казахстана – это символ справедливости и устремления нации в будущее, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В Семее сказал о том, что область Абай народ почитает как место, где формировалась казахская духовность. И именно здесь озвучен прио­ритет образования и культуры:

– Фактически можно сказать, что в основе модернизации нации лежат образование и культура, а не политика и экономика. В начале прошлого века Семей считался духовной столицей казахов. Великий путь, начатый Абаем и продолженный лидерами движения «Алаш», вывел наш народ на совершенно новый уровень. Эти великие личности дали ориентиры, каким должно быть будущее казахского народа, – заявил Глава государства.

Президент вновь говорит о необходимости утверждения в обществе новых ценностей. Приоритет: глубокие знания, трудолюбие и патриотизм.

На юге разговор о духовности:

– Шымкент занимает особое место в духовной жизни нашего народа. Этот город является благодатной колыбелью национальных традиций. Он олицетворяет лучшие черты казахского характера. Здесь соединены в единое целое лучшие проявления культуры и национального этикета. Здесь неизменно уважают старших и почитают достойных. На славной земле Шымкента формировалась наша нация. Поэтому уверенно можно сказать, что жители этого прекрасного города живут на благословенной земле Жерұйық, – сказал Глава государства.

Могут ли культура или традиции быть оторванными от реальности? Одно­значно нет. Принципиально важно, что, говоря о необходимости возведения Театра оперы и балета в Шымкенте, ставится задача ускорить строительство и родильного дома. Как и в области Абай на фоне поручения развития туризма говорится о необходимости начать эту работу со строительства дорог.

В Туркестане – духовной столице тюркского мира – вновь речь о духовности и сакральном:

– Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. С древних времен этот город является колыбелью нации, шаныраком казахского народа. Эту благородную миссию Туркестан с честью выполняет и сейчас. Поэтому, придерживаясь заветов наших предков, я предложил провести следую­щее заседание Национального курултая в Туркестане. Здесь мы обсудим актуальные воп­росы, касающиеся будущего страны, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Разбивая обращения Президента к общественности регионов на тезисы, заме­чаешь, что даже сказанное отдельно для каждого города и области непосредственно касается и всей страны в целом. Нет ни одной локальной истории, которая, будучи важной и ценной, не могла бы стать примером для всего Казахстана.

В Павлодаре Глава государства говорит о решающей роли педагогов в формировании нового качества нации и построении Справедливого Казахстана. И вновь, как и в области Абай, повторяет о значимости труда учителей:

– Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патрио­тизм – это прежде всего труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприим­чивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие «совершенный человек», о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, «у знающего учителя и ученики умные», – отметил Президент.