​Просто просо

Живет Жумабай Жакып в ауле Сарбие Уилского района и очень гордится тем, что он родом из тех мест, где когда-то жил и работал знаменитый на весь мир просовод Шыганак Берсиев. Небольшой колхоз им. Курманова, как известно, его легендарный земляк прославил, добиваясь рекордных урожаев на поливном просяном поле в грозные годы войны. До 201 центнера с гектара давало тогда уилское просо, за которым в последующем твердо закрепится народное название – белое берсиевское. С тех пор, конечно, много воды утекло: не одно поколение сменилось в том хозяйстве, наступили другие времена. От последователей известного просовода сегодня, пожалуй, никого и нет, как нет тех самых знаменитых белых берсиевских семян – не сохранили. А посему долгое время поля зарастали сорняком, и выращиванием древней злаковой культуры редко кто отваживался заниматься. Отпугивало прежде всего то, что было трудоемко и затратно.

В 2000 году, создавая свое ­крестьянское хозяйство, Жумабай Жакып тоже был далек от мысли по возрождению дела легендарного предка. Просто решил заняться животноводством: закупил племенных овец, крупный рогатый скот, арендовал пастбищные и сенокосные угодья. Однако через время понял, что этого недостаточно для собственного бизнеса, что, работая в поте лица на земле великого просовода, он просто обязан выращивать прославленную злаковую культуру. Так загорелся идеей, хотя знал, что рекордных урожаев ему вряд ли удастся добиться. Решил сначала на небольшом клочке земли выращивать просо обычного сорта для собственных нужд.

Первые годы, увы, не увенчались успехом: злаковая культура требовала к себе особой заботы и трудолюбия. Без них ожидать какого-то урожая не приходилось. Взялся было Жумабай за поиски тех самых семян – белых берсиев­ских, однако и эти попытки не дали положительных результатов. Как-то наткнулся у одного чрезмерно предприимчивого продавца на так называе­мый белый сорт проса, только оно на вид оказалось белым, а по сути, ему этот цвет придала кипяченая вода. Выяснилось это в ходе лабораторного анализа. На какие только уловки не идут ради денег на черном рынке, используя при этом из корыстных соображений знаменитое имя просовода.

Но отсутствие нужных семян не остановило фермера от воплощения своих планов. И поддерж­ку ему в этом оказали местные исполнительные органы. Пару лет назад Жумабай Жакып в рамках поддержки предпринимательства на селе получил 10 га для развития поливного земледелия, а именно – для выращивания проса. Приобрел и нужное количество обычного сорта семян. Весной засеял пробный орошаемый учас­ток земли. И труд не оказался напрасным – собрал для начала неплохой урожай – по 21 центнеру с гектара.

Первую свою продукцию глава крестьянского хозяйства «Жакып» повез сразу же на сельскохозяйственную ярмарку. На просяное пшено был особый спрос. И на то не могла не влиять сама уилская марка. Уилское просо – значит берсиевское.

Товар Жумабай стал выставлять и на коммунальном рынке областного центра. Причем в самых разных упаковках: пшено сдобренное, натуральное в виде различных кулинарных изделий на любой вкус: тут и май-курт, жент, талкан. На рынке сертифицированная продукция КХ сразу же заняла свою нишу. Жумабай Жакып неоднократно возил ее и в Астану на сельскохозяйственную ярмарку, выставку отечественной продукции, где товар был по праву оценен как казахстанский национальный бренд. Под этой маркой в 2015 году в составе казахстанской делегации из числа отечественных товаропроизводителей Жумабай Жакып представил продукцию на Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Италии. По словам фермера, жент, талкан, май-курт, уилская крупа из проса европейцев просто-напросто шокировали своей экзотикой и изысканным вкусом. Изделия в 200-граммовых упаковках раскупались влет за 1 евро, а жент – в 6 евро. Так, в далеком Милане уилское просо вновь прославилось на весь мир, а вместе с ним в очередной раз всплыло великое имя Шыганака Берсиева. О нем приходилось рассказывать всем посетителям казахстанской экспозиции как зачинателе – мировом рекорд­смене по выращиванию этой замечательной злаковой культуры. Благодаря национальному казахстанскому бренду посетители лучше узнавали о Казахстане, культуре и традициях страны, пробовали на вкус наши национальные блюда.

Жумабай Жакып получил путевку для поездки в нынешнем году в Южную Корею, чтобы и там в составе казахстанских отечественных товаропроизводителей представить нацио­нальную продукцию.

Несомненно, кулинарные изделия из уилского проса в скором времени найдут свое достойное место и на Всемирной выставке «ЭКСПО-2017» летом текущего года в Астане.