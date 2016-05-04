​Просто счастливый человек

В жизни 24-летнего кызылординца Дархана Ильясова в последние годы произошло много позитивных перемен, которые помогают ему забыть ту страшную ночь 18 мая 2012 года, разделившую его жизнь на до и после. Он провожал домой свою девушку с ее двумя подругами, шли по тротуару, на который буквально влетела иномарка. Единственное, что Дархан помнит о происшествии, это ослепивший его свет фар и мощный удар, отправивший его в небытие.

В сознание Д. Ильясов пришел на следующий день в реанимации областного медицинского центра от жуткой боли в бедре. Как выяснилось, в дорожном инциденте, виновником которого оказался пьяный водитель, он получил очень сложный открытый перелом. Но тогда его больше беспокоило состояние спутниц, две из которых отделались ссадинами и переломами ног, а вот третьей – подруге его девушки – врачи уже ничем помочь не смогли. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Пережить эту драму было непросто...

А потом начались мытарства по больницам, операции, которым Дархан потерял счет. Тем не менее он очень благодарен врачам областного медицинского центра и города Астаны, которые с большой теплотой отнеслись к молодому человеку, пытаясь вернуть ему здоровье, возможность самостоятельно передвигаться на своих ногах.

– По сути, мне заново пришлось учиться ходить. Это было очень болезненно, только осенью 2013 года я самостоятельно, без костылей впервые вышел из дома, – вспоминает Д. Ильясов.

Однако до полного выздоровления еще было далеко. И вскоре он снова оказывался в больничных палатах, врачи не оставляли попыток восстановить полную функциональность ноги с помощью различных аппаратов и методик, избавить его от болей, которые нередко досаждали парню по ночам.

В 2014 году медицинская комиссия сочла возможным снять с Д. Ильясова вторую группу инвалидности, а третья – позволила ему наконец-то заняться поиском вакансии, которую техник-программист, выпускник Кызылординского гуманитарного колледжа им. Маншук Маметовой, не успел получить из-за того самого пьяного водилы, перечеркнувшего большие планы на будущее молодого человека. Так он оказался в городском центре занятости и был очень удивлен тем, как быстро, буквально за пару недель, ему подыскали подходящую работу, которой не мешала его ограниченная трудоспособность.

Отрадно, что нашли работу не просто по профилю, но и по душе. По направлению Дархан получил вакансию программиста в теннисном центре «Нурсат». Несмотря на отсутствие практического опыта, он быстро освоился и стал незаменимым специалистом, продемонстрировав, что отлично разбирается в компьютерах, легко справляется с бухгалтерскими и прочими программами.

Не упустил молодой специалист шанса и в дальнейшем совершенствовании своих знаний, которые сулили перспективы быть еще более востребованным на профессиональном поприще. В минувшем году общественное объединение «Жигер», поддерживающее граждан с ограниченными возможностями, реализовало очередной важный образовательный проект по дистанционному обучению и трудоустройству инвалидов. Получив государственный заказ, компания организовала 10-месячные курсы по пяти специальностям. Дархан с большим удовольствием стал слушателем образовательной программы «Разработка и ведение сайтов».

Получение сертификата об окончании курсов принесло кызылординцу еще один приятный сюрприз – приглашение на работу. Руководитель автошколы «Акмешет» Серик Толыбаев лично поздравил Дархана и предложил вакансию по новой специальности, отметив, что уверен в том, что он справится, совмещая работу в автошколе и теннисном центре «Нурсат». И Д. Ильясов не подвел – работодатели им довольны.

Принес минувший год Дархану вместе со стабильным материальным положением и еще одну замечательную перемену. Его романтические отношения с красавицей Таншолпан увенчались логичным финалом – свадьбой, сделав жизнь молодоженов счастливой, наполнив ее новым смыслом и большими планами на будущее.

– Сегодня я могу сказать, что просто счастлив. В сложной жизненной ситуации вокруг меня оказалось очень много по-настоящему добрых, сердобольных людей, мои близкие и друзья, врачи и сотрудники различных ведомств, которые ответственно отнеслись к своей работе и протянули мне руку помощи в трудный период моей жизни. Благодаря им я поверил в собственные силы, и сегодня у меня есть интересная работа, любимая жена, с которой мы живем душа в душу. Признателен я и родному государству, нашему Президенту, который создает своим гражданам все условия для само­реализации и достойной, счастливой жизни, – заключил Д. Ильясов.