Просто выполнил свою работу Статьи 951 Инеш БЕРЖАНОВА

– Это были обычные будни. Я приехал на пост «Иртыш», чтобы проверить наряд, тут «подлетела» машина, выскочил мужчина и попросил срочно вызвать скорую помощь, – вспоминает Б. Алимкулов. – В салоне автомобиля находилась женщина, у которой, по всей видимости, уже начались схватки.

Раздумывать, по словам полицейского, было некогда. Все происходило очень быстро. Благо, сама роженица оказалась опытной (уже имела четверых детей) и по мере возможности консультировала Бахита. В итоге до приезда кареты «скорой помощи» он даже сам перерезал пуповину.



И водитель, и муж роженицы, и подружка, что ехала с ними в роддом, в этот момент очевидно растерялись. Все стояли поодаль, а как приехала «скорая», быстро сели в машины и удалились.

– Только на следующий день, когда поехали в больницу, чтобы проведать свою «подопечную», подошли друг к другу – познакомились, – смеется Б. Алимкулов.



Сегодня это знакомство переросло в дружбу. Сагат и Кайрат Ибраевы часто созваниваются с полицейским, всегда приглашают его на семейные торжества. А уже скоро, в августе, ждут его на той по случаю первого дня рождения маленького Агабека. Кстати, имя ребенку дал сам Бахит Алимкулов. Кто знает, быть может, и этот малыш, когда вырастет, станет полицейским, готовым в любой момент и в любой ситуации прийти на помощь людям.



Между тем у самого Б. Алимкулова пятеро детей – три дочери и двое сыновей. Об участии в партнерских родах речи супруга ни разу не заводила. Да и сам полицейский считает, что семья и работа – разные вещи. С одной стороны, это чувства, эмоции, а с другой – трезвый рассудок и большая ответственность.



Приказом МВД от 9 сентября 2015 года Бахит Алимкулов награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». И об этом, похоже, благодаря «усилиям» мамы Бахита Аристановича, знает уже не только весь двор, где живут сейчас Алимкуловы, но и аул Абай в Южно-Казахстанской области, откуда, собственно, и приехал в 2013 году наш собеседник.



– Я тогда стал инспектором дорожной полиции, потом получил звание лейтенанта, – поясняет наш герой. – Поначалу было сложно, пришлось многому учиться. Сейчас в звании капитана работаю в миграционной полиции. С кем только не приходится общаться во время работы. Но служба есть служба, и я стараюсь относиться ко всему происходящему, как к должному.



Вероятнее всего, именно по этой причине и домашние Бахита Алимкулова узнали о случившемся на посту «Иртыш» только на следующий день, да и то по телевизору. В оправдание полицейский говорит, что ничего сверхъестественного в произошедшем он не увидел: «Сделал дело, оставил необходимые записи в журнале, и все на этом». Когда же на следующий день вызвали к начальству, не мог понять, что стало причиной такого внимания к его персоне.



К слову, Бахит Алимкулов не первый раз выступает в роли акушера. По словам полицейского, первый раз он помог появиться на свет мальчику. Это было в 2011 году и тоже на въезде в город. А второй раз, в 2012-м,он принимал роды в салоне старенького «уазика». Тогда появилась на свет девочка.



– На моем месте мог бы оказаться каждый, и я уверен, что любой поступил бы так же, – рассуждает Б. Алимкулов. – Люди все по природе своей отзывчивые, и никто, как мне кажется, не откажет в помощи ближнему.

Хотелось бы верить, что и другие работники казахстанской полиции думают так же, как их коллега, неожиданным образом ставший героем, лишь «выполняя свою работу».





