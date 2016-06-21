Просто выполнил свою работу

Статьи
951
Инеш БЕРЖАНОВА
– Это были обычные будни. Я приехал на пост «Иртыш», чтобы проверить наряд, тут «подлетела» машина, выскочил мужчина и попросил срочно вызвать скорую помощь, – вспоминает Б. Алимкулов. – В салоне автомобиля находилась женщина, у которой, по всей видимости, уже начались схватки.
Раздумывать, по словам полицейского, было некогда. Все происходило очень быстро. Благо, сама роженица оказалась опытной (уже имела четверых детей) и по мере возможности консультировала Бахита. В итоге до приезда кареты «скорой помощи» он даже сам перерезал пуповину.

И водитель, и муж роженицы, и подружка, что ехала с ними в роддом, в этот момент очевидно растерялись. Все стояли поодаль, а как приехала «скорая», быстро сели в машины и удалились.
– Только на следующий день, когда поехали в больницу, чтобы проведать свою «подопечную», подошли друг к другу – познакомились, – смеется Б. Алимкулов.

Сегодня это знакомство переросло в дружбу. Сагат и Кайрат Ибраевы часто созваниваются с полицейским, всегда приглашают его на семейные торжества. А уже скоро, в августе, ждут его на той по случаю первого дня рождения маленького Агабека. Кстати, имя ребенку дал сам Бахит Алимкулов. Кто знает, быть может, и этот малыш, когда вырастет, станет полицейским, готовым в любой момент и в любой ситуации прийти на помощь людям.

Между тем у самого Б. Алимкулова пятеро детей – три дочери и двое сыновей. Об участии в партнерских родах речи супруга ни разу не заводила. Да и сам полицейский считает, что семья и работа – разные вещи. С одной стороны, это чувства, эмоции, а с другой – трезвый рассудок и большая ответственность.

Приказом МВД от 9 сентября 2015 года Бахит Алимкулов награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». И об этом, похоже, благодаря «усилиям» мамы Бахита Аристановича, знает уже не только весь двор, где живут сейчас Алимкуловы, но и аул Абай в Южно-Казахстанской области, откуда, собственно, и приехал в 2013 году наш собеседник.

– Я тогда стал инспектором дорожной полиции, потом получил звание лейтенанта, – поясняет наш герой. – Поначалу было сложно, пришлось многому учиться. Сейчас в звании капитана работаю в миграционной полиции. С кем только не приходится общаться во время работы. Но служба есть служба, и я стараюсь относиться ко всему происходящему, как к должному.

Вероятнее всего, именно по этой причине и домашние Бахита Алимкулова узнали о случившемся на посту «Иртыш» только на следующий день, да и то по телевизору. В оправдание полицейский говорит, что ничего сверхъестественного в произошедшем он не увидел: «Сделал дело, оставил необходимые записи в журнале, и все на этом». Когда же на следующий день вызвали к начальству, не мог понять, что стало причиной такого внимания к его персоне.

К слову, Бахит Алимкулов не первый раз выступает в роли акушера. По словам полицейского, первый раз он помог появиться на свет мальчику. Это было в 2011 году и тоже на въезде в город. А второй раз, в 2012-м,он принимал роды в салоне старенького «уазика». Тогда появилась на свет девочка.

– На моем месте мог бы оказаться каждый, и я уверен, что любой поступил бы так же, – рассуждает Б. Алимкулов. – Люди все по природе своей отзывчивые, и никто, как мне кажется, не откажет в помощи ближнему.
Хотелось бы верить, что и другие работники казахстанской полиции думают так же, как их коллега, неожиданным образом ставший героем, лишь «выполняя свою работу».


Популярное

Все
Болельщики убрали мусор со стадиона после турнира в Астане
Еще один жилой массив подключили к природному газу в Астане
Юлия Галышева вышла в суперфинал этапа Кубка мира в могуле
Маск выступил по видеосвязи на предвыборном митинге АдГ
В Актобе построили пять ФОКов
Количество детей в интернатных организациях столицы за последние три года уменьшилось на 35%
В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Кубок мира по могулу: Галышева завоевала «бронзу»
Несколько ценных экспонатов украли с выставки сокровищ Дакии в Нидерландах
Беларусь выберет президента страны
Опубликовано фото короля Карла в шотландском килте
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Счетчик есть, но его как бы нет
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
6,4 млн штук молоди рыбы спасено в Атырауской области
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Глава Минздрава обсудила с верховным муфтием вопросы донорства и вакцинации
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису
Как поменять пищевые привычки детей?
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Год единства и созидания
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии

Читайте также

Жизненный путь Толеша Каудырова – пример для современников
На любой кошелек
Сто тенге. И точка!
Картофельный бум пошел на спад

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]