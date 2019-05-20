​Просто Зибиля

331
Асет Калымов

Еще в детстве Зибиля Рахымжан научилась у мамы искусству рукоделия. Мастерица умело обращается с войлоком, пряжей, шерстью, знает несколько видов традиционной казахской вышивки. На досуге сельчанка любила изготавливать платья с национальным орнаментом, саукеле, камзолы, корпешки. А однажды решила превратить свое хобби в бизнес, узнав, что в райцентре Ескельдинского района – селе Карабулак – проводятся бесплатные курсы, на которых местных жителей обучают основам предпринимательства.

Бросив работу медсестры в районной поликлинике, предприимчивая женщина стала участницей проекта «Бастау Бизнес». Окончила трехмесячные учебные курсы, защитила бизнес-план и получила льготный микрокредит на сумму 6 млн тенге. На эти средства закупила автоматизированный станок, несколько швейных машинок, а также ткань и материалы. Взяла в аренду небольшое помещение, в котором четыре швеи изготавливают различные предметы народного декоративно-прикладного искусства.

Швейный цех открылся чуть больше года назад, но уже выполнил свыше 1 000 индивидуальных заказов. Для села Карабулак, в котором проживает около 16 тыс. человек, это хороший показатель. О небольшом предприятии Зибили Рахымжан уже знают жители всего Ескельдинского района.

– Все дело в высоком качестве нашей продукции и низкой цене на нее, – поясняет хозяйка салона. – Производство эксклюзивных вещей требует много времени и кропотливого труда. Каждое изделие – штучный товар, изготавливается на заказ. Сейчас у нас нет отбоя от клиентов. Появились даже крупные заказы от частных компаний и государственных учреждений. Поэтому хочу расширить цех и нанять еще 20 человек из числа местных домохозяек. Буду обу­чать их кройке и шитью.

Начинающая бизнесвумен мечтает также открыть цех по пошиву обуви. По ее словам, в последние годы растет популярность отечественной обувной продукции среди местных жителей.

По данным областной палаты предпринимателей, в прошлом году в рамках проекта «Бастау Бизнес» обучились 162 жителя Ескельдинского района, многие из них получили льготные кредиты и гранты на открытие своего дела. 

