​Простор для развития государственности

Основной задачей обсуждаемой конституционной реформы являлась передача части полномочий Президента Казахстана Правительству и Парламенту. Это закономерный процесс. Теперь законодательная и исполнительная власти имеют четкие очерченные законом полномочия. О необходимости таких разграничений между ветвями власти говорил сам Президент несколько раз. На праздновании 25-летия Независимости нашей республики во Дворце Независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев­ еще раз особо подчеркнул важность назревшей конституционной реформы.

Согласно внесенным изменениям Правительство получило большие полномочия в сфере экономики. Этот процесс является закономерным и последовательным этапом развития страны и выводит нашу респуб­лику на новый этап политического развития. Как заявил Глава государства, одна из Пяти институциональных реформ подразумевает еще более открытую работу Правительства. Так, Правительству Казахстана передано право разрабатывать основные направления социально-экономической политики государства. Если раньше Правительство только разрабатывало государственные программы, теперь и разрабатывает, и утверждает, и реализует. В данном процессе оно обязано согласовать свои предложения с Президентом.

Здесь, безусловно, усиливается роль исполнительного органа, так как за реализацию разработанной программы исполнительный орган будет отвечать перед Парламентом. Теперь Правительство вправе образовывать, упразднять и реорганизовывать центральные исполнительные органы, не входящие в его состав, назначать на должность и освобождать от должности их руководителей. Правительство также имеет возможности по согласованию с Президентом утверждать единую систему финансирования оплаты работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Глава Правительства докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основных направлениях деятельности Правительства и обо всех его важнейших решениях.

Одновременно с усилением роли Правительства будет подниматься значимость местных исполнительных органов, так как именно они будут реализовывать программы Правительства на местном уровне. Все это вкупе повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями для решения насущных, каждодневных задач экономического развития на местах. Важно отметить, что такой масштабный пересмотр полномочий ставит во главу угла вопрос повышения ответственности Правительства в целом и его членов в отдельности. Таким образом, образуется новая реальность, в условиях которой будет работать Правительство. Это логическое продолжение государственной политики формирования и развития конкурентоспособной национальной экономики.

Как демократическое государство Казахстан выходит на новые передовые позиции в политическом устройстве. Это говорит и о том, что в правильном сочетании будет меняться и политическая система в целом. Значительная часть социально-экономического блока передается Правительству и исполнительным органам. Здесь повышается роль и местных исполнительных органов в вопросах развития регионов. Будут решаться одновременно вопросы децентрализации власти, и будет усилена роль местного самоуправления, о котором мы много говорим в последнее время.

Особое внимание общественности привлекли изменения, предлагаемые в статье 26 Конституции. Были различные точки зрения, высказанные гражданскими активистами, общественными деятелями, политиками. Однако Президент, воспользовавшись своим конституционным правом, попросил депутатов Парламента оставить статью 26 в прежней редакции. Вместе с тем Елбасы подчеркнул, что придет время, когда к этому вопросу мы еще вернемся. Однако уже сейчас очевидно, что изменения, которые предлагалось вносить в статье 26 Конституции, являлись необходимым, своевременным шагом в вопросах обеспечения защиты и гарантий права собственности иностранцев и лиц без гражданства, их равенства перед законом. Гражданин рес­публики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности. Согласно статье 12 Конституции, иностранцы и лица без гражданства пользуются в республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Респуб­лики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и меж­дународными договорами. Данное положение более конкретизировано в нормах граж­данского законодательства.

Согласно внесенным изменениям Президент как гарант Конституции будет заниматься более глобальными вопросами развития государственности, в том числе внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности страны. За Президентом также остаются такие полномочия, как назначение министров обороны и иностранных дел. Этот список дополнен еще одним высшим должностным лицом – минист­ром внутренних дел, так как должность непосредственно связана с обеспечением внут­ренней безопасности нашего государства.

Проводимая реформа также коснулась судебной власти и органов прокуратуры. Особая роль теперь будет принадлежать судебной системе, так как в развитых государствах роль судебного надзора превалирует. Прокуратура как государственный орган будет осуществлять в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на всей территории республики, представлять интересы государства в суде и от имени государства также осуществлять уголовное преследование.

Полномочие Президента, такое как издание закона, указа, имеющего силу закона, отменяется. Это соответствует велению времени и является верным, необходимым решением, так как в демократическом правовом государстве, каким является Казахстан, законодательная власть должна принадлежать только Парламенту. В соответствии с новым положением Парламент является законодательной властью.

В целом мы, поддерживая инициативу Президента Рес­публики Казахстан о реформировании нашей политической системы, верим, что эти новшества, которые внесены в Конституцию, дают большие просторы для развития нашей государственности, и с уверенностью будем смотреть в будущее.