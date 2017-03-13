​Простор для развития государственности

Основной задачей обсуждаемой конституционной реформы являлась передача части полномочий Президента Казахстана Правительству и Парламенту. Это закономерный процесс. Теперь законодательная и исполнительная власти имеют четкие очерченные законом полномочия. О необходимости таких разграничений между ветвями власти говорил сам Президент несколько раз. На праздновании 25-летия Независимости нашей республики во Дворце Независимости Глава государства Нурсултан Назарбаев еще раз особо подчеркнул важность назревшей конституционной реформы.
Согласно внесенным изменениям Правительство получило большие полномочия в сфере экономики. Этот процесс является закономерным и последовательным этапом развития страны и выводит нашу республику на новый этап политического развития. Как заявил Глава государства, одна из Пяти институциональных реформ подразумевает еще более открытую работу Правительства. Так, Правительству Казахстана передано право разрабатывать основные направления социально-экономической политики государства. Если раньше Правительство только разрабатывало государственные программы, теперь и разрабатывает, и утверждает, и реализует. В данном процессе оно обязано согласовать свои предложения с Президентом.
Здесь, безусловно, усиливается роль исполнительного органа, так как за реализацию разработанной программы исполнительный орган будет отвечать перед Парламентом. Теперь Правительство вправе образовывать, упразднять и реорганизовывать центральные исполнительные органы, не входящие в его состав, назначать на должность и освобождать от должности их руководителей. Правительство также имеет возможности по согласованию с Президентом утверждать единую систему финансирования оплаты работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Глава Правительства докладывает Президенту и Мажилису Парламента об основных направлениях деятельности Правительства и обо всех его важнейших решениях.
Одновременно с усилением роли Правительства будет подниматься значимость местных исполнительных органов, так как именно они будут реализовывать программы Правительства на местном уровне. Все это вкупе повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями для решения насущных, каждодневных задач экономического развития на местах. Важно отметить, что такой масштабный пересмотр полномочий ставит во главу угла вопрос повышения ответственности Правительства в целом и его членов в отдельности. Таким образом, образуется новая реальность, в условиях которой будет работать Правительство. Это логическое продолжение государственной политики формирования и развития конкурентоспособной национальной экономики.
Как демократическое государство Казахстан выходит на новые передовые позиции в политическом устройстве. Это говорит и о том, что в правильном сочетании будет меняться и политическая система в целом. Значительная часть социально-экономического блока передается Правительству и исполнительным органам. Здесь повышается роль и местных исполнительных органов в вопросах развития регионов. Будут решаться одновременно вопросы децентрализации власти, и будет усилена роль местного самоуправления, о котором мы много говорим в последнее время.
Особое внимание общественности привлекли изменения, предлагаемые в статье 26 Конституции. Были различные точки зрения, высказанные гражданскими активистами, общественными деятелями, политиками. Однако Президент, воспользовавшись своим конституционным правом, попросил депутатов Парламента оставить статью 26 в прежней редакции. Вместе с тем Елбасы подчеркнул, что придет время, когда к этому вопросу мы еще вернемся. Однако уже сейчас очевидно, что изменения, которые предлагалось вносить в статье 26 Конституции, являлись необходимым, своевременным шагом в вопросах обеспечения защиты и гарантий права собственности иностранцев и лиц без гражданства, их равенства перед законом. Гражданин республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности. Согласно статье 12 Конституции, иностранцы и лица без гражданства пользуются в республике правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Данное положение более конкретизировано в нормах гражданского законодательства.
Согласно внесенным изменениям Президент как гарант Конституции будет заниматься более глобальными вопросами развития государственности, в том числе внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности страны. За Президентом также остаются такие полномочия, как назначение министров обороны и иностранных дел. Этот список дополнен еще одним высшим должностным лицом – министром внутренних дел, так как должность непосредственно связана с обеспечением внутренней безопасности нашего государства.
Проводимая реформа также коснулась судебной власти и органов прокуратуры. Особая роль теперь будет принадлежать судебной системе, так как в развитых государствах роль судебного надзора превалирует. Прокуратура как государственный орган будет осуществлять в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на всей территории республики, представлять интересы государства в суде и от имени государства также осуществлять уголовное преследование.
Полномочие Президента, такое как издание закона, указа, имеющего силу закона, отменяется. Это соответствует велению времени и является верным, необходимым решением, так как в демократическом правовом государстве, каким является Казахстан, законодательная власть должна принадлежать только Парламенту. В соответствии с новым положением Парламент является законодательной властью.
В целом мы, поддерживая инициативу Президента Республики Казахстан о реформировании нашей политической системы, верим, что эти новшества, которые внесены в Конституцию, дают большие просторы для развития нашей государственности, и с уверенностью будем смотреть в будущее.