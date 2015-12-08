Эта трасса всегда отличалась высокой загруженностью, а теперь, когда для движения оставлена одна полоса, а вторая отдана на откуп дорожным строителям, машинам и вовсе стало тесно. В часы пик на целые километры растягиваются автомобильные пробки. Заторы неизбежны утром, когда полрайона едет на работу в город, и вечером, когда поток транспорта движется в обратном направлении.

Проект реконструкции дороги рассчитан на три года. Специалисты ТОО «АлматыЖоба» предложили расширить трассу, сделав ее четырехполосной. Строительство магистрали ведут специалисты ТОО «Корпорация «Береке А». Им в текущем году предстоит освоить 50 млн тенге. До конца года в эксплуатацию будет сдан небольшой участок дороги. Основные работы по проекту рассчитаны на 2016 год, а завершится реконструкция всей трассы в начале 2017-го.

К этому времени на всем ее протяжении дороги обновятся мосты и переправы, будет установлено современное освещение, ирригационные лотки, тротуары, новые светофоры. Предусмотрены также правые съезды и ограждения. Движение по дороге, являющейся частью трассы, ведущей из Шымкента в Тараз, станет просторным, комфортным и безопасным. Да и времени, для того чтобы добраться до пункта назначения, потребуется значительно меньше.