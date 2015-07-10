Пространственная экономика 559 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Монография прошла предварительный отбор на соискание Государственной премии в области науки и техники им. Аль-Фараби. Директор Института экономики Сакен Еспаев напомнил, что Аманжол Кошанов является создателем новой экономической научной школы Казахстана, которая сегодня активно участвует в формировании экономической политики страны. Он опубликовал более 600 научных трудов и подготовил 16 докторов и свыше 60 кандидатов экономических наук.

Усилиями А. Кошанова было сформировано еще одно новое научное направление – проб­лемы выравнивания уровней социально-экономического развития. В условиях рыночной экономики в Казахстане теоретические и методологические подходы этого направления стали актуальными при решении вопросов дифференциации в уровнях развития регионов и формировании новой пространственной политики.

Другой рецензент – директор немецкой консалтинговой фирмы доктор экономических наук Бодо Лохман – в своем отзыве на «Собрание сочинений» пишет, что конкретность в исследованиях А. Кошанова и многовекторность использования их результатов – это отличительная черта ученого. Немецкий экономист утверждает, что разработки в монографии убедительно доказывают своевременность принятия программы «100 конкретных шагов» как Плана нации по вхож­дению Казахстана в топ-30 развитых государств. К примеру, в монографии подробно раскрывается важность оптимизации действующих налоговых режимов (45-й шаг), создания в приоритетных секторах экономики совместных предприя­тий (56-й шаг), привлечения стратегических инвесторов в сферу энергоснабжения (59-й шаг), интеграции Казахстана в международные транспортно-коммуникационные потоки (65-й шаг). Научно обосновывается и ряд социальных проблем.



