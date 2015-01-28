Пространство любви

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Работы мастера сегодня можно увидеть в галереях США, Германии, Монголии, Кореи, а многочисленные международные награды художника свидетельствуют о том, что его творчество занимает особое место в истории изобразительного искусства Казахстана. В своих картинах З. Кожамкулов в яркой и красочной форме отображает культуру казахского народа, его традиции, быт и обычаи.
Нынешняя выставка носит название «Пространство любви». Особое впечатление на ее гостей произвели такие работы, как «Молодая мама», «Мой аул», «Сон», «Ослик», «Две луны», «Жеребенок», «Бүркіт». Заинтересовала любителей живописи и картина «Лунный поцелуй», которая передает философское осмысление художником вопроса о жизни и смерти.

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