Свежий выпуск Пространство творцов Мария ОРЛОВА, Алматы

Организаторами проекта выступили ОО «Евразийский Культурный Альянс», British Council, при поддерж­ке акимата города. Главная идея нового социального проекта – вовлечь горожан в активную культурную и социальную жизнь.

– ARTPOINT – это платформа для творческого общения и реализации творческого потенциала алматинцев и гостей города, площадка для возникновения художественных коллабораций, популяризации различных жанров современной культуры, – отметила руководитель проектов по культуре и искусству British Council Галина Карецкая. – То есть здесь можно приятно и с пользой провести свое свободное время.

Мастер-классы, выставки, творческие встречи, кинопоказы, детские программы – это далеко не полный перечень мероприятий, на которые рассчитано пространство. Примечательно и то, что каждый желающий может организовать здесь свое культурное событие, и опять же абсолютно бесплатно. Для этого всего лишь необходимо отправить заявку на рассмотрение организационному комитету.

Открытый для всех театр под открытым небом, который расположился в самом центре города, оснащен высококачественным звуковым оборудованием, видеопроектором и экраном, а также удобной выставочной зоной и площадкой для зрителей. Архитектура этого пространства воссоздает атмосферу Алматы 60–70-х годов. Его внешний облик создавала команда Atomik Architecture – студия архитекторов и дизайнеров из Казахстана и Великобритании.

Культурно-творческая жизнь забурлила в ARTPOINT в первые же дни его открытия. Актриса театра и кино Салтанат Науруз и DER studio Almaty провели мастер-класс по актерскому мастерству. Зрелищный урок сменился творческой импровизацией: прямо на глазах у зрителей Салтанат придумала и создала целый спектакль. Любители акустической музыки насладились выступлением акустического трио Band Anna. Второй день был посвящен британской рок-легенде Дэвиду Боуи. Со сцены театра рассказывали о его жизни и творчестве, также был показан документальный фильм Би-би-си «Дэвид Боуи – Пять лет». В выставочной зоне представлена серия работ берлинского фотографа Андре Ботчера.

Экспериментальная творческая площадка будет работать все лето.



