​Просвещение через молодежь

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

На этом заострили внимание активисты широкомасштабного проекта «Внимание: диабет рядом!», который проводит ОФ «Фонд диа­бетического просвещения РК» в сотрудничестве с представительством компании Ново Нордиск А/;С в Казахстане. Рассчитанный на три года проект всемерно поддерживается городским акиматом и управлением образования Алматы. Он не имеет аналогов и направлен на диабетическое просвещение через молодежь: 132 волонтера из числа студентов-медиков проводят активную информационную работу и спортивные мероприятия в 201 школе города. В рамках проекта обследование проходят все учителя, входящие в группу риска.

По статистике, диабет занимает третье место по уровню смертности в развитых странах. В Казахстане за последние десять лет количество людей с диабетом увеличилось более чем вдвое и составляет 268 тыс. Помимо людей с диагностированным заболеванием, есть те, кто болеет и не знает об этом. 90% всех случаев приходится на диабет второго типа, который возникает чаще всего из-за малоподвижного образа жизни и несбалансированного питания. По прогнозам, рост заболеваемости продолжится, количество людей с диабетом будет ежегодно увеличиваться на 10–12%. Озабоченность вызывает факт, что если в 2012 году в Казахстане было 36 детей с диабетом второго типа, то сегодня им страдают более 100 ребят.

– Диабет на ранних стадиях не беспокоит, – рассказывает главный эндокринолог Алматы Зейнеп Шалаханова, – начинается исподволь, и в группе риска находятся все страдающие лишним весом. В Алматы на сегодня зарегистрированы 29 414 человек с этим диагнозом. Это социально значимое, хроничес­кое, изнурительное, требующее больших финансовых затрат заболевание, создающее угрозу для семьи и государства. И на борьбе с тяжелым недугом нужно заострить внимание.

Исполнительный директор ОФ «Фонд диабетического просвещения РК» Наталья Тукалевская сообщила, что за девять месяцев текущего года на учет поставлены 466 взрослых с диабетом первого типа и 18 386 – второго. Подростков и детей: 210 – первого типа и 35 – второго. Если раньше диабет второго типа считался заболеванием пожилых, то сейчас все больше детей и подростков подвержены этому типу недуга. В Казахстане каждый десятый ребенок имеет избыточный вес.

– Мы не случайно сосредоточились на Астане и Алматы, – говорит Н. Тукалевская, – поскольку процент заболевания сахарным диабетом в больших городах в пять раз выше, чем в малонаселенных пунктах.

Виной тому не только любимый перекус в форме фаст-фуда, сладкие газированные напитки. Постоянное сидение за компьютером, ожирение, повышенный уровень холестерина, отсутствие­ в рационе овощей и фруктов, стрессы – также факторы риска. Конечно, при выполнении всех необходимых условий и с диабетом можно жить полноценной жизнью. Но, как считают специа­листы, нынче болеть не модно, а лечить осложнения тяжелее и дороже. Каждому, кто заботится о своем здоровье, следует избавиться от вредных привычек и при появлении таких симптомов, как жажда, сухость во рту, усталость, пройти скрининг. Или купить глюкометр, чтобы постоянно быть начеку.

К слову, в рамках проекта, начавшего работу в апреле текущего года, проведено более 3 250 скрининговых исследований, по результатам которых у 1,8% участников выявлен диабет, а еще у 11% обнаружен повышенный уровень сахара в крови. По словам представителя компании Ново Нордиск А/;С Жанны Дюсенбиной, исследования также показали: 46% жителей Алматы не знают ни одного признака диабета. Незнание приводит к тому, что диабет обнаруживается только спустя пять-семь лет с начала заболевания, когда он уже нанес непоправимый вред здоровью. Некоторые респонденты и вовсе думают, что «сладкая болезнь» заразна.

Недуг не заразен, но чрезвычайно коварен, о чем в доходчивой форме рассказывают школьникам студенты-волонтеры. Лидер студенческого молодежного движения «Внимание: диабет рядом!» Томирис Амирхан планирует увеличить волонтерский корпус до 200 студентов. Со следующего года проект начнет свою деятельность и в Астане. 

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