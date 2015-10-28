Просветительский ресурс дипломатии Свежий выпуск 505

Обсуждены актуальные вопросы деятельности академии, учрежденной главами тюркоязычных государств по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в качестве международной организации. Д. Кыдырали проинформировал спикера Сената об исследовательской, просветительской и издательской работе академии, а также презентовал ряд новых книг о казахской дипломатии XVIII века, написанных на основе подлинных исторических документов, обнаруженных в зарубежных архивах.

Президент международной Тюркской академии поделился планами о проведении в 2016 году в штаб-квартире ООН заседания на тему «Диалог цивилизаций вдоль Шелкового пути» с участием широкого круга дипломатов и ученых из различных стран.



