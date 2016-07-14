Просыпающийся вулкан обнаружили вблизи Рима

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Фото © с сайта utro.ru
В окрестностях Рима в районе Альбанских гор готовится к извержению вулкан, разрушительная сила которого может быть сравнима с Везувием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Посвященное этому исследование геофизиков из Италии и США опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает издание Daily Mail.

Геофизики определили возраст пород из прошлых извержений вулкана в Альбанских горах, а также изучили спутниковые снимки местности. Ученые пришли к выводу, что вулкан имеет 31-тысячелетний эруптивный цикл и в настоящее время выходит из состояния покоя.

Геологи обнаружили аномальное поднятие гор, свидетельствующее об образовании под ними магматического пузыря. Всего за последние 200 тысяч лет, по оценкам ученых, поверхность гор возвысилась на 50 метров. В настоящее время местность поднимается над уровнем моря со скоростью около двух миллиметров в год.

За последние две тысячи лет, как показало исследование, движение двух фрагментов земной поверхности, под которыми расположен магматический пузырь, привело к снижению давления на магму. Извержение геологического образования возможно в пределах тысячи лет.

Последний раз вулкан в районе Альбанских гор извергался 36 тысяч лет назад. От центра Рима он расположен в 30 километрах. В случае извержения вулкана могут пострадать пригороды столицы Италии, а при наличии сопутствующих ветров под угрозой задымления окажется весь город.

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