Протаранил лавочки, урны, столбы – водитель устроил погром в центре Костаная

Полиция Костаная задержала водителя, который устроил погром в центре города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Наша газета».

Сообщение от охранника ТРЦ MART о том, что в центре города неустановленный водитель совершил ДТП, поступило на пульт 102 в 4 утра 15 августа.

Mercedes наехал на лавочки, урны и осветительные столбы. После ДТП водитель снял государственные номера и скрылся.

«Водитель задержан. Начато административное производство, предусмотренное частью 1 статьи «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и частью 2 статьи «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» КоАП РК», – сообщила пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

Назначено освидетельствование водителя на состояние опьянения.