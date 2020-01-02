Протестующие покинули территорию посольства США в Багдаде

Сторонники проиранского шиитского ополчения "Хашди Шааби" покинули территорию посольства США в Багдаде, где на протяжении двух дней проводили протестные акции. Об этом сообщили в Совместном оперативном командовании иракской армии, передает Информационное агентство "Анадолу"
.
"Все демонстранты перед посольством США в Багдаде и вокруг здания покинули территорию дипмиссии, а палатки разобраны", - говорится в сообщении.
Безопасность посольства США в Багдаде обеспечивают иракские силы, отметили в Совместном оперативном командовании иракской армии.
Тем временем посольство США в Багдаде приостановило консульскую работу. Из-за сложившейся ситуации Госсекретарь США Майк Помпео отложил запланированную поездку
в пять стран, включая Казахстан.
Ранее "Хашди Шааби" призвало своих сторонников прекратить протестные акции у посольства США в Багдаде, но демонстранты отклонили призыв.
Акции спровоцировали удары ВВС США по базе ополчения "Хашди Шааби" в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. В результате авиаударов погибли 28 человек.