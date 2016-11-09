​Протестуют феминистки

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

Дело в том, что во Франции женщины зарабатывают в среднем на 15% меньше, чем мужчины. Таковы данные статистической службы Евросоюза Eurostat. Основываясь на них, как сообщает ТАСС, феминистская организация Les Glorieuses подсчитала, что к 7 ноября в целом по стране мужчины заработали столько же, сколько женщины смогут получить только к концу года. Таким образом француженки вынуждены работать на 38 дней дольше (выходные не учитываются), чтобы с точки зрения годового дохода быть наравне с мужчинами.

Митинги прошли на площади Республики в Париже, а также в Бордо, Ренне, Тулузе и других крупных городах Франции.


Пассажиров возьмут на контроль

Литва одной из первых стран в ЕС начнет собирать и систематизировать данные об авиапассажирах. С января, как сообщает INTERFAX.RU, авиакомпании должны регистрировать и предоставлять правоохране данные обо всех лицах, прибывающих в республику авиатранспортом и улетающих из нее.

Как заявил заместитель генерального комиссара полиции Эдвардас Шилярис, система позволит действенно и своевременно раскрывать готовящиеся, совершаемые и совершенные преступные действия.

Сбор подобной информации в Литве регламентируется Законом об основах транспортной деятельности, который предусмат­ривает, что авиакомпания минимум за 48 часов до рейса должна автоматически предоставлять полиции детальную информацию обо всех гражданах, следующих ее рейсом. Кроме имени, фамилии, даты рождения, пола и гражданства перевозчики обязаны сообщить контактный адрес пассажира.


Samsung бьет в челюсть

Комиссия по безопасности потребительских товаров США объя­вила об отзыве 2,8 млн стиральных машин компании Samsung Electronics Co, пишет The Wall Street Journal.

По данным ведомства, выяснилось, что во время стирки верхние элементы конструкции машины могут отделяться. Компания получила уже более 700 сообщений о происшествиях, связанных с неисправной техникой. Зафиксировано девять случаев травм, в том числе перелом челюсти.

Под процедуру отзыва попадают 34 модели машин с верхней загрузкой, проданных в различных торговых точках начиная с 2011 года. В качестве мер по исправлению ситуации предусмот­рено проведение ремонта на дому, скидки и возврат товара. При этом компания уточнила, что речь не идет о моделях, продаваемых за пределами Северной Америки.


Предсказано начало катастрофы

Австралийские климатологи заявили, что в 2025 году летняя жара, которая сейчас считается аномальной, станет нормой. София Льюис из национального университета в Канберре считает неизбежным установление нового климатического режима. Даже если человечество полностью прекратит выб­росы парниковых газов, этот получится отсрочить только до 2035–2040 годов.

«Таким образом, рекордно жаркое лето 2013 года в Австралии, когда температура достигала 50 градусов по Цельсию, является прототипом типичного австралийского лета к 2035 году», – отметила Льюис.

Авторы исследования заявляют, что их интересовала не скорость климатических изменений, а то, когда текущие погодные аномалии станут нормой. Одними из первых в этом случае пострадают регионы Австралии и Арктики, тогда как в других районах Земли температура будет повышаться в течение всего столетия. К 2100 году, по мнению ученых, свыше 98% уголков суши подвергнутся климатическим изменениям.


Опасный интеллект

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что человечество ожидает катастрофа, в случае если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов. Об этом сообщает Gizmodo. «Землянам придется смириться с тем, что их рабочие места займут механизмы. Нам всем придется научиться сосуществовать в симбиозе с продвинутым искусственным интеллектом», – уверен он.

По мнению предпринимателя, искусственный интеллект заменит почти всех профессионалов. Маск уверен, что нейросети в ближайшем будущем смогут выполнять лучше человека даже работу творческого характера.

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