Протесты против освобождения экс-президента Кочаряна проходят в Армении

В мире
Фото : © Sputnik / Nana Martirosyan
Протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция, передает Ria.ru.

В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют "Убийца". Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.

Как сообщает Sputnik Армения, несмотря на то, что дверь закрыли полицейские, несколько человек успели прорваться в зал. Митингующие начали бить по дверям, требуя впустить их внутрь. Сам Кочарян еще не появился.

Как заявил активист Давид Петросян, революция в Армении произошла, и ее не повернуть обратно. По его словам, в стране есть свободные граждане, которые в любой момент готовы участвовать в процессе восстановления справедливости.

В конце июля специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Через день Кочаряна арестовали на два месяца. Экс-президент проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна отказались признать результаты выборов и вышли на улицы Еревана.

Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят нейтрализовать от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

Популярное

Все
Не только теория, но и практика
Пенсионные накопления – под защитой государства
Комбайны вышли на поля
Подготовка идет полным ходом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Историческая бронза
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Подход железный и конструктивный
Правовая основа доверия
Аншлаги на фестивале в Сочи
Экологи наказали «Казахмыс»
Дефекты будут устранены
У юниоров отличный потенциал
Километры больших перемен
Опасные полигоны
Безопасность начинается с ответственности
Уйти из круга малых дел
Высокие технологии доступны каждому
Без страха и стигмы
Комфорт в каждый дом
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Укрепляя службу гражданской защиты
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
Родники возвращаются к жизни
У нас 13 финалов!
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
В ЦИКе подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая
Арии взлетали выше фонтанов!
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

В Чехии запретили мобильные телефоны в школах
В Индии запустили первый водородный поезд
Президент Венгрии подписал собственную отставку
Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали за рекордную сумму

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]