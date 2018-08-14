Протесты против освобождения экс-президента Кочаряна проходят в Армении

Протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция, передает Ria.ru.
В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют "Убийца". Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.
Как сообщает Sputnik Армения, несмотря на то, что дверь закрыли полицейские, несколько человек успели прорваться в зал. Митингующие начали бить по дверям, требуя впустить их внутрь. Сам Кочарян еще не появился.
Как заявил активист Давид Петросян, революция в Армении произошла, и ее не повернуть обратно. По его словам, в стране есть свободные граждане, которые в любой момент готовы участвовать в процессе восстановления справедливости.
В конце июля специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Через день Кочаряна арестовали на два месяца. Экс-президент проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна отказались признать результаты выборов и вышли на улицы Еревана.
Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят нейтрализовать от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.
В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют "Убийца". Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.
Как сообщает Sputnik Армения, несмотря на то, что дверь закрыли полицейские, несколько человек успели прорваться в зал. Митингующие начали бить по дверям, требуя впустить их внутрь. Сам Кочарян еще не появился.
Как заявил активист Давид Петросян, революция в Армении произошла, и ее не повернуть обратно. По его словам, в стране есть свободные граждане, которые в любой момент готовы участвовать в процессе восстановления справедливости.
В конце июля специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Через день Кочаряна арестовали на два месяца. Экс-президент проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна отказались признать результаты выборов и вышли на улицы Еревана.
Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят нейтрализовать от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.