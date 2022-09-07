Против дефицита

Для обучения в резидентуре по медицинскому профилю в Алматы из бюджета профинансированы дополнительные учебные места.Обладателями гранта городского акимата стали 120 человек. В течение 2–3 учебных лет они будут получать остродефицитные врачебные специальности, в том числе по анестезиологии и реаниматологии, инфекционным болезням, педиатрии, офтальмологии.

По этой же программе продолжается подготовка 108 специалистов, поступивших в резидентуру в 2021 году. В 2023-м планируется увеличить пул еще на 10 докторов по специальности «эпидемиология».

Претенденты на бюджетное обучение отбираются конкурсной комиссией по распределению государственного образовательного заказа, в состав которой входят представители акимата и гражданского общества. На конкурс медицинские университеты предоставляют списки претендентов, набравших наивысшие баллы на вступительных экзаменах. В последний раз соискателей оказалось 284. С каждым обладателем гранта заключается договор, где есть пункт об обязательной отработке в течение 5 лет по полученной специальности в медицинских организациях Алматы.