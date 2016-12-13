​Против гепатита

На брифинге в СЦК главный вне­штатный гепатолог Министерства здравоохранения и социального развития профессор Кульпаш Калиаскарова отметила, что за основу будет взята принятая в июне 2016 года Всемирной организацией здравоохранения глобальная программа по полному избавлению мира от гепатита С к 2030 году. Для реализации этой цели ВОЗ разработаны определенные рекомендации: необходимо увеличить число диагностированных случаев до 90%, чтобы уменьшить на 90% число вновь заразившихся.

Сегодня в Казахстане на учете состоят 50 тыс. человек с различными заболеваниями печени, из них 360­– дети, которых наблюдают детские инфекционисты и педиатры. Среди населения в 10 раз увеличилось число лекарственного поражения печени.

В рамках программы по результатам скрининга будут выявляться болезни печени на различных стадиях. Кроме того, расширяется спектр противовирусных препаратов, разрабатываются современные протоколы лечения сложных пациентов, в частности тех, кому необходима трансплантация печени. Обсудить эти и другие проблемы гепатологи и доктора других профилей смогут в рамках предстоящего в столице ІІІ Конгресса гепатологов Казахстана, в котором примут участие и зарубежные специалисты.