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Против киберпреступности
Ольга ФАЙНШТЕЙН
Его организаторами выступили Генеральная прокуратура РК и Германский фонд международного правового сотрудничества IRZ. В работе мероприятия приняли участие представители правоохранительных органов, адвокатуры и академических кругов Казахстана и Германии.

По словам первого заместителя Генерального прокурора РК Иогана Меркеля, проблема киберпреступности приобрела в наше время особую актуальность. В целях противодействия криминальному использованию Глобальной сети новый Уголовный кодекс дополнен отдельной главой, в которую включены преступления против безопасности в сфере информационных технологий. Транснациональный характер компьютерной преступности требует выработки единой политики и эффективных механизмов борьбы с ней.

Как сообщила пресс-служба ГП РК, в ходе мероприятия состоялось всестороннее обсуждение вопросов, связанных с практикой расследования киберпреступлений. Немецкие эксперты рассказали о своем опыте работы.

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